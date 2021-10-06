«كانوا جيران».. جمال الغيطاني «المقاتل بالقلم» الذي تحدث عنه الرئيس السيسي

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمستشار محمد جمال الغيطاني، نجل الروائي الكبير الراحل جمال الغيطاني، خلال التثقيفية "العبور إلى المستقبل"، بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال الرئيس:"طبعا أنت متعرفشى إن الوالد كان صديق عزيز ليا.. الأستاذ جمال واستمتعت كثيرا بالكلام معاه والوطنية المتدفقة دائما.. خلي بالك احنا من منطقة واحدة".

و قال المستشار محمد جمال الغيطاني نجل الكاتب الراحل، إنني تعلمت تاريخ مصر العظيم من الأستاذ الكاتب المقاتل المحب لمصر وجيشها جمال الغيطاني الذي عمل مراسلا على الجبهة في الفترة من 1968 وحتى 1974.

وأضاف خلال الندوة التثقيفية "العبور إلى المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أنّ والده احتفظ على مكتبه بقطعة من أول طائرة أسقطت في 30 يونيو 1970، إلى جانب فوارغ طلقات دانات قصف المدفعية المصرية على تحصينات العدو في معارك الاستنزاف.

وترصد"الدستور" في السطور التالية أبرز المعلومات عن الكاتب الراحل جمال الغيطاني.

- ولد جمال أحمد الغيطاني في 9 مايو 1945، في جهينة، إحدى مراكز محافظة سوهاج بصعيد مصر.

- تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة عبد الرحمن كتخدا.

- أكمل تعليمه في مدرسة الجمالية الابتدائية في عام 1959.

-حصل على الإعدادية من مدرسة محمد علي الإعدادية.

-التحق بمدرسة الفنون والصنائع بالعباسية.

- هو روائي وصحفي مصري ورئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب المصرية.

- كتب الغيطاني أول قصة قصيرة له في عام 1959م وهو في الرابعة عشرة من عمره.

-في عام عام 1969 أصبح مراسلًا حربيًا لمؤسسة أخبار اليوم.

- في عام 1974 انتقل للعمل في قسم التحقيقات الصحفية.

-في 1985 أصبح رئيسًا للقسم الأدبي بـ«أخبار اليوم».

- من بين أبرز روايات جمال الغيطاني،رواية "الزينى بركات" الصادرة عام 1974.

- أسس الغيطاني جريدة أخبار الأدب في عام 1993 حيث شغل منصب رئيس التحرير حتى رحيله في عام 2015.