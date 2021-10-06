الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

CNN تستعرض أبرز التغريدات في ذكرى ملحمة النصر: مصدر فخر لمصر

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

رصدت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، أبرز التعليقات التي تحدثت عن نصر أكتوبر على مواقع التواصل الاجتماعي وأحدثت تفاعلا كبيرا في مصر، اليوم الأربعاء، فقد احتفى مغردون بهذه الذكرى، مهنأين مصر على النصر. 

ولفتت الشبكة في تقرير على موقعها الإلكتروني، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، كان قد اعترف بذكرى حرب أكتوبر في العام 2018، ونقلت قوله: "قبل 45 عاما أخطأت الاستخبارات العسكرية حين فسرت بشكل خاطئ النوايا المصرية والسورية لشن حرب علينا. حين اتضحت صحة تلك النوايا أرتكب النسق السياسي خطأ كبيرا حين لم يسمح آنذاك بشن ضربة استباقية. لن نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى أبدا".

وأضاف نتنياهو: "في نفس الوقت، إسرائيل تتحرك دون هوادة بغية منع أعدائنا من التزود بأسلحة متطورة. خطوطنا الحمراء أوضح من أي وقت مضى وإصرارنا على فرضها أقوى من أي وقت مضى".

واستعرضت "سي ان ان" عددا من التعليقات التي تداولها رواد المواقع التواصل الاجتماعي حول ذكرى حرب أكتوبر، مشيرة إلى أن تلك الذكرى تتصدر "تويتر" في مصر والعالم العربي، حيث تفاعل معها العديد من الفنانين والإعلاميين والخبراء في مجالات عدة، وجميعهم أكدوا أن الحرب تمثل مصدر فخر لمصر. 

من بين تلك التعليقات التي استعرضتها الشبكة الأمريكية ما نشره المخرج السينمائي الأردني حسن ساري على حسابه على "تويتر": في مثل هذه الساعات من هذا اليوم المبارك المجيد من شهر أكتوبر قبل 48 عاما، كان جيش مصر العظيم ينهي استعداداته الحاسمة لارسال جنود الخرافة الصهيونية للجحيم. صباح النصر لمصر ، و شعبها البطل و جيشها العظيم."

وشملت التغريدات التي نشرتها الشبكة أيضا، تغريدة لكريم فريد الخبير في التنمية البشرية من الإمارات العربية المتحدة، فقال "اليوم ذكرى حرب أكتوبر، ذكرى تحدي ونجاح واسترداد ما أخذ بالقوة بقوة مماثلة ودبلوماسية سابقة لأوانها. دائما مصدر فخرر".

 

وأضاف "قبل ٥٤ عاما اعتدت إسرائيل على جيرانها ودمرت جيوشهم وسرقت أراضيهم وارتكبت جرائم حرب بحق أسراهم وبحق مواطنيهم أطفالهم. في ٦ سنوات، بنت مصر جيشها، وأفقدت إسرائيل توازنها خلال ٦ ساعات ودمرت حائطها المنيع واستعادت الأرض وفرضت على المعتدي الانسحاب والسلام".

شبكة سي ان ان الأمريكية رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو حرب اكتوبر النصر مواقع التواصل الاجتماعي

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رسائل ٦ أكتوبر

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