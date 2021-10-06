الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وصول السفينة «وادي» سفاجا علي متنها 63 ألف طن قمح روماني

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات الضائع بموانئ الهيئة اليوم الأربعاء، شهد تداول 459 شاحنة و71 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

وأوضحت هيئة الموانئ في بيان أن حركة الواردات شملت 65 ألف طن بضائع و145 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 6 آلاف طنبضائع و314 شاحنة.

وأوضحت أن ميناء سفاجا شهد استقبال السفينتين "أمل وبوسيدون إكسبريس"، والسفينة وادي سفاجا وعلى متنها 63 ألف طن قمح روماني، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها.

فيما غادرت السفينة «دليلة» بينما استقبل ميناء نويبع ثلاث سفن وهى«سينا، وعمان، وبريدج» ومغادرة السفينتين «عمان، وسينا».

البحر الاحمر ميناء سفاجا المطارات موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الأحمر الطيران الروسي القنصل الروسي السياحة الروسية حركة الواردات الغردقة وشرم الشيخ

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