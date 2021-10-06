جامعة كفر الشيخ تستعد للعام الدراسي بـ 4 إجراءات

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، انتهاء استعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد من إعداد خطط دراسية وتوزيع مقررات ، الانتهاء من الانتدابات وتجهيز مستلزمات المعامل.

وأوضح “دسوقي” أنه تم تجهيز القاعات والمدرجات والمعامل كما تم تجهيز العيادات الخارجية بأحدث الأجهزة الطبية وذلك تيسيرا علي الطلاب، مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي تضمنت تطهير وتعقيم المدرجات قبل وبين المحاضرات ونظام حضور وانصراف الطلاب من الكليات ونظام تلقى الدروس والمحاضرات والتدريبات العملية فى الكليات العملية والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشط.

وكذلك تطبيق إجراءات الدخول والخروج على دفعات بينها فواصل زمنية لتجنب الزحام،والحفاظ على التباعد، كما شملت الإجراءات تحديد نسبة الطلاب بناء على حجم قاعات التدريس بالجامعة وبالنسبة لتعليم الطلاب الكليات العملية يكون ضمن مجموعات"ثابتة".

كما تضمنت الإجراءات تحديد مسؤول بكل كلية من الإدارة الطبية يتولى التعامل مع حالات الطوارئ ومتابعتها ومراقبة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة.

ووجه “دسوقى” بتقديم الجداول الدراسية على أن يبدأ اليوم من الثامنة صباحا حتى السادسة مساءً لزيادة كفاءة المدرجات المركزية وتعظيم الاستفادة منها.

وقال الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات في المدن الجامعية لاستقبال الطلاب الجدد وطلاب الجامعة من مختلف الفرق وجميع الكليات بالجامعة، لافتا بأنه تم تجهيز وصيانة الغرف السكنية من صيانة النجارة وتوصيل الكهرباء المياه مشيرا إلى أنه تم تزويدالمدينة الجامعية بعدة مطاعم لخدمة طلاب المدينة الجامعية.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه فى إطار الاستعدادات والتجهيزات بالمدن الجامعية لاستقبال الطلاب للعام الجامعى الجديد تم تجهيز الاحتياجات المختلفة للمدن الجامعية من جميع الأدوات والمعدات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات في مجال الإقامة والتغذية بالصورة التى تليق بالجامعة حيث تم طرح جميع الاحتياجات للشراء والتصنيع بالشروط والمواصفات الفنية وطرح مناقصة عامة لتوريد مقررات الوجبات الغذائية مع مراعاة التجديد والتنويع في الوجبات الغذائية.