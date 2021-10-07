لهذه الأسباب.. تجنب استخدام البلاستيك

مر أكثر من عام ونصف على مواجهة فيروس كورونا القاتل، الذي نتج عن انتشاره تغيير الطريقة التي ننظر بها إلى الصحة، وفي هذه الأيام ينصب التركيز على الغذاء الصحيح والتغذية السليمة وتعزيز المناعة، فقد أجبر انتشار فيروس كورونا الجميع على التوقف وإعادة التفكير، واتباع نهج شامل عندما يتعلق الأمر بالصحة العامة، ولا يتوقف العناية بالصحة على تناول الطعام وتقوية جهاز المناعة فقط بل أيضًا إتباع نهج سليم فيما يخص المستحضرات التي يستخدمها الإنسان، وأبرز المواد الضارة التي تؤثر على صحتنا هي البلاستيك، وفقًا لموقع «health site».

يحتوي البلاستيك على مواد كيميائية ضارة

يتكون البلاستيك من مواد كيميائية ضارة بجسم الإنسان، وبعض المواد الكيميائية الضارة الموجودة في البلاستيك هي الرصاص والكادميوم والزئبق، يمكن أن تؤدي هذه المواد الكيميائية الضارة إلى بعض الأمراض الصحية المزمنة.

الأمراض التى يسببها البلاستيك

بالإضافة إلى السرطان والإعاقات الخلقية، ومشاكل جهاز المناعة وتشوه الأجنه وبطء نمو الطفولة يمكن للبشر أيضًا أن يصابوا ببعض الحالات الصحية الخطيرة الأخرى بسبب البلاستيك مثل الربو، واضطراب الكبد، وسرطان الرئة ، وأمراض الكلى، وتلف الأعصاب.

كيف تقلل من استخدام البلاستيك

الآن بعد أن أدركت بالفعل أن المواد البلاستيكية ضارة بصحتك، إليك كيف يمكننا تجنب استخدام الزجاجات البلاستيكية، تخلص من الزجاجات البلاستيكية، ولبدأ في استخدام الزجاجات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الزجاج، واستخدام ماصات غير بلاستيكية، واستبدال الحاويات البلاستيكية والمرطبانات في المطبخ بوعاء زجاجي.

استهلاك البلاستيك فى الدول العربية

وفي الدول العربية تقدر كمية النفايات التي تم التخلص منها في سنة 2020 بنحو 200 مليون طن في السنة، وتشكل فيها المواد العضوية ما نسبته 50 إلى 60 في المائة، وتتباين كمية المواد البلاستيكية في هذه النفايات، حسب معدلات الدخل وطبيعة المجتمعات، فنسبتها في مصر تتراوح بين 3 و12 في المائة من مجمل النفايات المتولدة، بينما تبلغ في السعودية ما نسبته 5 إلى 17 في المائة، وفي الجزائر ولبنان نحو 12 في المائة.