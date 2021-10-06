الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بالعريش

نصب الجندي المجهول
نصب الجندي المجهول

واصلت محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، احتفالاتها بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر، إذ قام الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول فى ساحة الشهداء بمدينة العريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وسط عزف الموسيقى العسكرية سلام الشهيد.

وأكد المحافظ، على إجراء مراسم وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول فى إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى 48 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مشيرًا إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى شتى القطاعات بهذه المناسبة ، والتركيز على المشروعات الخدمية لصالح المواطنين.

وهنأ المحافظ أبناء مصر جميعًا، وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء، بهذه المناسبة، مقدمًا التحية لأرواح الشهداء الذين سالت دماؤهم على أرض سيناء وأدت إلى تحريرها، ومشيرًا إلى أن دماء القوات المسلحة وأهالي سيناء اختلطت برمال سيناء فى السادس من أكتوبر 1973  مما أدى الى تحرير سيناء.

وقدم المحافظ تهنئته باسم أهالي سيناء الى الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة وشعب مصر بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، كما قدم التهنئة لأهالي سيناء وعلى رأسهم المشايخ والمجاهدين الذين كان لهم دورًا كبيرًا فى تحرير الأرض.

وأشاد المحافظ بالدور العظيم لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية لما يبذلونه من جهود لإعادة الاستقرار والأمان إلى ربوع المحافظة، منوها إلى أن القوات المسلحة هى درع وسيف هذا الوطن.

 

العريش شمال سيناء أكتوبر احتفال الأربعاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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