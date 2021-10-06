الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاطل يذبح زوج شقيقته فى الزاوية الحمراء.. والنيابة تُحقق

سكين
سكين

تباشر النيابة التحقيق في واقعة قتل عاطل زوج شقيقته ذبحًا؛ بسبب تعدي المجني على زوجته بالضرب في الزاوية الحمراء، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم.

 وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهم.

البداية بتلقي مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء، إخطارًا من مستشفى سيد جلال، بوصول عامل مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وعده طعنات في أماكن متفرقة من الجسم ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين أن الجثة للمدعو إسلام عادل في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بجرح ذبحي بالرقبة 3 طعنات في البطن والصدر.

وكشفت التحريات، عن أن خلافًا وقع بين المجني عليه وزوجته وقام بالتعدي بالضرب عليها، وأضافت التحريات بأن الزوجة اتصلت بشقيقها تستنجد به من ضرب زوجها لها.

 وأوضحت التحقيقات، أن شقيق الزوجة ذهب إلى شقيقته وتشاجر مع المجني عليه وأحدث به الإصابات التي أودت بحياته، وتدخل الجيران ونقلوا المجني عليه بسيارة خاصة إلى مستشفى سيد جلال في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

الطب الشرعي الزاوية الحمراء شقيق زوجته قسم شرطة الزاوية الحمراء مستشفى سيد جلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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