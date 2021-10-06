«الهجرة للحوار» ينظم حملة توعية للراغبين في الدراسة بالخارج الخميس

تطلق مركز وزراة الهجرة للحوار، حملة لتوعية الراغبين في الدراسة بالخارج وخاصة دولة أوكرانيا الخميس المقبل عبر برنامج (zoom ) في تمام الساعه 7:00 مساء.

وقال المركز، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، إن الحملة تأتي من رصد المركز أنه في الفترة الأخيرة زادت رغبة طلاب الثانوية العامة في استكمال الدراسة الجامعية بالخارج، ورأينا الكثير منهم يبحثون عن الفرصة دون شروط، ومنها شرط المجموع، مع مفاهيم خاطئة تعرضهم لعميات نصب.

وأوضح المركز أن أهداف الحملة تتمثل في التعريف بشروط المجلس الأعلى للجامعات والاعتراف بالشهادة، والتعريف بشروط القيد بنقابة الأطباء وتوضيح حقيقة شرط المجموع (5%، وأيضا توضيح الأسعار الحقيقة للجامعات منعا لدفع مبالغ أكثر من المطلوب والنصب من سماسرة المكاتب، وكيفية التقديم على الدراسى بنفسك واستخرج الدعوة والقبول الجامعي دون وسيط.



وأضاف أنه سيتم شرح دور مركز وزارة الهجرة “خطوة بخطوة” في الخارج، ليكون حلقة وصل بين جميع الشباب المصريين وبعضهم البعض في الخارج، بالإضافة إلى الاستماع إلى جميع الاستفسارات بخصوص المعيشة والدراسة والمدن التي ستستضيفهم.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يستهدف زيادة وعي شبابنا الراغبين في الدراسة بالخارج وتصحيح المفاهيم حتى لا يصبحون ضحية لسماسرة المكاتب من خلال توفير كل المعلومات التي يحتاجونها تحت شعار "انت مش لوحدك مصر معاك".

وأوضح المركز أن لينك الحضور على تطبيق الزووم (zoom)، والتسجيل من خلال الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJLF53epYVe0F8a_i0Er2_zhZjGBLmlpAt3l0_I2Hb24RX3A/viewform?usp=sf_link.