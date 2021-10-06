الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

22 وزيرا باجتماع «الصحة العالمية» الإقليمي السنوي لشرق المتوسط اليوم

الصحة العالمية
الصحة العالمية

تعقد منظمة الصحة العالمية، اليوم، مؤتمرا صحفيا للدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بمناسبة الاجتماع الإقليمي السنوي للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، والذي يجمع 22 وزيرًا للصحة، علاوة على ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

وأوضحت المنظمة أن المؤتمر سيناقش أهم الملامح والقضايا الصحية الرئيسية، التي ستناقشها اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط خلال اجتماعها الإقليمي.

وتابعت في بيان لها: «بمناسبة قرب انعقاد الدورة الثامنة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، نعقد جلسة بث مباشر مع المدير الإقليمي لشرق المتوسط في إحاطة حول أهم ملامح هذه الدورة والقضايا الصحية ذات الأولوية على جدول الأعمال».

أخر إحصائيات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 893 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 260540 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 778 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 308347 من ضمنهم 260540 حالة تم شفاؤها، و17508 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

 

الصحة العالمية الاجتماع الإقليمي السنوي ممثلي المنظمات الدولية الملامح القضايا الصحية شرق المتوسط الدورة الثامنة والستين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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