الإعصار «شاهين» يهدد 6 محافظات فى اليمن

أعلنت الأرصاد الجوية اليمنية، أن التوقعات تشير إلى احتمال تأثر 6 محافظات في البلاد بصورة غير مباشرة من إعصار "شاهين".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، قال "مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر" التابع لهيئة الأرصاد الجوية في عدن، في نشرة تحذيرية إنه "بعد تلاشي إعصار شاهين على الأراضي العمانية، يتوقع تأثر اليمن بحالة من عدم الاستقرار الجوي من بقايا الرطوبة التي خلفها الإعصار، مصحوبة بأمطار و عواصف رعدية على عموم البلاد".

وأضاف أن "التوقعات تشير إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية و الهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء و الضالع و سلسلة المرتفعات والمنحدرات الجبلية الغربية من لحج و تعز جنوبا حتى صعدة شمالا".

وتابع أنه "من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من محافظات المهرة و حضرموت ثم على محافظات شبوة، مأرب والجوف".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ،لفت إلى أن "أمطارا متوسطة متوقعة تشتد أحيانا، و تكون مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت وشبوة، بينما يبدأ التأثير على محافظتي أبين وعدن من يوم الخميس، فيما سيشهد أرخبيل سقطرى أجواء غائمة و أمطاراً متوسطة تشمل غالبية الأرخبيل".

و حذر من "التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول والسير في الطرق الطينية الزلقة في المناطق المتوقع هطول أمطار فيها"، داعيا إلى "عدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء، و اللوحات الإعلانية و الأشجار، وإغلاق الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية و الأمطار".

وعلى صعيد آخر، بحث نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، مع سفير ألمانيا لدى اليمن هوبيرت يوسيف، المستجدات على الساحة اليمنية، ومجالات التعاون والتنسيق بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح- خلال اللقاء مع سفير ألمانيا لدى اليمن هوبيرت يوسيف، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - عن أمنياته للسفير بالتوفيق في أداء مهامه كسفير لألمانيا لدى اليمن.

وأشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والدور الألماني الداعم لليمن وجهود ألمانيا الهادفة إلى تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني جراء الانقلاب الحوثي.