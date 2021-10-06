الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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عالم

رئيس الوزراء الفلسطينى: المجتمع الدولى يعمل معنا لتجسيد إقامة الدولة

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه أن "المجتمع الدولي يعمل مع فلسطين لإقامة دولتها، بينما تعمل إسرائيل على تدمير ممنهج لهذه الجهود عبر الاستيطان والاستيلاء على الأراضي".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ وفا” الفلسطينية ، خلال استقباله رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في رام الله، لبحث تعزيز جهود البنك في فلسطين، قال أشتيه إن "المجتمع الدولي يعمل معنا لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية بكافة مكوناتها على أرض الواقع، وإسرائيل تعمل على تدمير ممنهج لهذه الجهود من خلال تعزيز الاستيطان والاستيلاء على الأراضي واستمرار السيطرة على الحدود، والقيود على حرية حركة الأفراد والبضائع، واستغلال مواردنا الطبيعية".

وأضاف: "إسرائيل تنتهك كافة الاتفاقيات الموقعة معها، وتشن عددا من الحروب علينا، سواء على الجغرافيا، أو السكان، أو المال، أو الرواية، الأمر الذي يجعل كافة الأوضاع غير مستقرة".

واستعرض الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة جائحة كورونا، وبدء عملية التعافي الاقتصادي منها، بالإضافة إلى توقف الدعم الخارجي للموازنة، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير الشرعية من الأموال الفلسطينية، مطالبا بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المستحقة المحتجزة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة،  تسجيل 12 وفاة، و872 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1380 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأضافت الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، و2 في نابلس، و2 في جنين، وحالة في طولكرم، وحالة في قلقيلية.

 

وأشارت إلى وجود 68 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 186 مريضا، بينهم 17 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

 

وبلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى في فلسطين 1,416,215 بينهم 776,687 تلقوا الجرعتين من التطعيم، منهم 2,083 تلقوا 3 جرعات من التطعيم.

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