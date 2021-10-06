«نصر أكتوبر» وأمسية شعرية بمركز طلعت حرب احتفالا بذكرى انتصارات 73

بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر المجيدة الثامنة والأربعين، يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بمقره الكائن في حي السيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عددًا من الأنشطة الفنية والثقافية احتفالا بهذه المناسبة.

ففي الرابعة من بعد عصر اليوم الأربعاء السادس من أكتوبر، تقام ورشة حكي وأنشطة فنية للأطفال بعنوان "نصر أكتوبر وتعزيز القيم الإيجابية" تقدمها رحمة نصر.

يليها في السادسة مساء نفس اليوم، افتتاح معرض فنون تشكيلية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمعارض التابعة لقطاع الفنون التشكيلية، ويستمر لمدة أسبوع، ويضم أعمال فنية في مجالات التصوير، النحت، الفوتوغرافيا وغيرها، بمشاركة مجموعة من الفنانين: ابتسام محمد، أحمد الشاعر، أحلام محمد أمين، أسماء مجدي، أماني حبيب، أمل حسن الطاهر، أيمن رشدان، بيتر إيساف، تامر عاصم ، تريز مجدي رياض، جورج صبحي، جيهان داوود، حنان مجدي، سعيد مصطفي، سهام علي محمد، شيماء الجوهري، ضاحي هاشم، فارس أحمد فارس، عبد الحكيم صالح، عماد عزت، عمرو عبد اللطيف، محمود مختار، مروة عزت، مريم حاتم، مني أحمد، نبيلة أحمد السيد ، نبيل بشري ذكي، نشأت فكري.

وفي السابعة مساء نفس اليوم تقام أمسية شعرية غنائية بعنوان "أكتوبر المجيد غنوة وطن وفرحة شهيد" يديرها الشاعر والإعلامي أسامة سمير، وتتضمن مختارات من أشعاره، بجانب فواصل غنائية تقدمها مجموعة من الأصوات الغنائية الشابة من بينهم عمرو سليمان، وسيم عدلي .

ويعد مركز طلعت حرب الثقافي، مركز ثقافي متكامل، حيث استطاع المركز، أن يصبح مركزللإشعاع الثقافي والفني بمنطقة زينهم والسيدة زينب حيث ساهم بدور فعال فى التنمية الحضارية والبشرية لسكان هذه المنطقة الشعبية والحيوية التي شهدت تطويراً معمارياً كبيراً واستطاع المركز أن يحدث نقلة توعية في سلوكيات المجتمع المحيط به أن يخلق حوراً خلاقاً بينه وبين أهالي المنطقة.

وكشف عن العديد من المواهب الشابة ووضعها على أول طريق الإبداع والتميز من خلال قاعاته المختلفة يحتوي المركز على : قاعة إطلاع للإطفال - قاعة إطلاع للكبار- وممارسة الهوايات المختلفة - قاعة الكتاب الإلكتروني والانترنت - قاعة ندوات- وعروض سينما - فصل تعليمى - قاعة لتعليم الحاسب الآلي.

واستطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.. كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.