بسبب حمار.. قائد قطار بأسوان يتوقف لمنع حدوث كارثة

شهدت محطة السكة الحديد بمدينة الرديسية التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، توقف سائق القطار رقم ٩٨٩ الإسباني المعروف باسم "العروسة" أثناء رحلته، لمنع حدوث كارثه جديدة في سلسلة حوادث القطارات، إثر ربط أحد الأشخاص لحمار بشريط وتركه، حيث من الممكن يعرض القطار للانقلاب أو يسبب تلفيات للجرار، ولكن يقظة السائق أنقذت الموقف.

ربط حمار بشريط السكة الحديد

ويعد ذلك الموقف الثاني الذي يوضح بدوره يقظة قائد القطار خالد الليثي، فمنذ عدة أشهر تمكن هو ومساعده محمود من اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتجنب وقوع كارثة كبرى، كانت من الممكن أن تحصد أرواح العديد، وذلك إثر تسلق أحد الجرارات الزراعية الحاملة لمحصول قصب السكر السور للدخول إلى شريط السكة الحديد والعبور، وجاء ذلك بالتزامن مع وقت مرور قطار النوم السياحي.

ومن ناحيته، قال خالد الليثي، سائق القطار رقم ٩٨٩ الإسباني المعروف باسم "العروسة"، إنه أثناء توجهه برحلته وتحديدًا عند محطة الرديسية قبل وصوله لمركز إدفو وجد حمارًا مربوطًا بشريط السكة الحديد، تركه صاحبه وغادر المكان، مما أدى إلى أنه توقف بالقطار لمنع حدوث أي خسائر.

ربط حمار بشريط السكة الحديد

وأضاف لـ "الدستور" أن أرسل مساعده حتى يقوم بفك الحمار المربوط بشريط السكة الحديد ومغادرة الموقع حتى يستطيع استكمال رحلته، مشيرًا إلى أن الحمار من الواضح عليه أنه متوحش، حيث هاجم مساعده.

وناشد السائق خالد الليثي سائقى قطارات أسوان والأهالي والمزارعين بتوخي الحذر وعدم ربط الحيوانات والحمير على شريط السكة الحديد، نظرًا لخطورة ذلك على رحلات القطار المارة، حيث ممكن أن يعرض القطار للانقلاب، لأن الأمر ليس هينًا كما يتخيله البعض، كما أنه يسبب تلفيات في الجرار مما يؤثر بشكل سلبي على الرحلات.