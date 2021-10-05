ضبط صاحب شركة بحوزته 129 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على صاحب شركة بحوزته 129 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت جهود مباحث التموين في ضبط (129850 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – قفاز طبى – شرائط تحليل سكر – سنون أنسولين)، يشتبه فى عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.