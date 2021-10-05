الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب شركة بحوزته 129 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

مستلزمات طبية مجهولة
مستلزمات طبية مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على صاحب شركة بحوزته 129 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت جهود مباحث التموين في ضبط (129850 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – قفاز طبى – شرائط تحليل سكر – سنون أنسولين)، يشتبه فى عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

رجال المباحث القاهرة القبض صاحب شركة مستلزمات طبية مجهولة المصدر

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