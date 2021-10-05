«تيليجرام» يعلن انضمام 70 مليون مستخدم جديد بعد عطل «فيس بوك»

أعلن بافيل دوروف مؤسس تطبيق «تيليجرام» للرسائل، اليوم، أن التطبيق اكتسب أكثر من 70 مليون مستخدم جديد، خلال فترة انقطاع خدمة "فيسبوك" أمس الاثنين.

وكتب دوروف على قناته عبر «تيليجرام»: «تجاوز معدل النمو اليومي لتطبيق تليغرام المعدل الطبيعي بأعداد كبيرة، وقد استقبلنا أكثر من 70 مليون مستخدم من منصات أخرى في يوم واحد».

وأضاف بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”: أن "بعض المستخدمين في الأمريكتين ربما تعرضوا لبطء الخدمة، حيث اندفع الملايين للتسجيل في نفس الوقت لكن الخدمة عملت كالمعتاد بالنسبة للأغلبية".

وأنحت شركة "فيسبوك" باللوم في انقطاع خدماتها، الذي منع 3.5 مليار مستخدم من الوصول إلى "واتساب" و"إنستجرام" و"ماسنجر"، على تغيير ترتب عليه خلل في منظومة الإعداد والتشكيل.

وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر إن "انقطاع الخدمة أظهر تداعيات الاعتماد على عدد قليل من اللاعبين الكبار وأكد الحاجة إلى المزيد من المنافسين".

وقالت روسيا إن "الحادث يظهر أن موسكو كانت محقة في تطوير منصات الإنترنت السيادية الخاصة بها وشبكات التواصل الاجتماعي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة "فيسبوك"، أن خطأ في الإعدادات كان سبب تعطيل خدمات موقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة في بيان نشرته مدونة الدعم الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي: "نريد أن نوضح أنه لا يوجد نشاط ضار وراء هذا الخلل، السبب الجذري كان خطأ في الإعدادات من جانبنا".

وأضاف البيان أنه لا يوجد دليل على تعرض بيانات المستخدم للاختراق نتيجة للعطل.

وكانت تطبيقات "فيسبوك"، و"واتس آب" و"إنستجرام" قد تعطلت في قطاعٍ واسع من أنحاء العالم، مساء أمس الإثنين.

وبدأت قبل قليل، جلسة استماع في الكونجرس لمسئولة المحتوى السابقة في "فيس بوك" فرانسيس هاوجين.

وقال الكونجرس الأمريكي، إن "فيس بوك" يساعد على سلوكيات كارثية.

واتهم مشرعون في الكونجرس الأمريكي مدير "فيسبوك" بالتركيز على زيادة أعداد المتابعين على حساب المحتوى.

وقال سيناتور أمريكي، إنه إذا ثبت تورط فيسبوك بتضليل الناس فعليه أن يواجه عواقب وخيمة.