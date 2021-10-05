الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخزانة الأمريكية تحذر من ركود فى حال عدم رفع سقف الدين العام

جانيت يلين
جانيت يلين

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود؛ إذا لم يعالج الكونجرس موضوع سقف الدين خلال أسبوعين.

وقالت يلين بحسب ما نقلت قناة " CNBC": إن "18 أكتوبر هو الموعد النهائي، وأعتقد أنه سيكون من الكارثي عدم دفع فواتير الحكومة، لأننا سنكون في وضع نفتقر فيه إلى الموارد لدفع فواتير الحكومة"، مشيرة إلى أن "الركود سيقع إذا فشل الكونجرس في معالجة حد الاقتراض قبل التخلف غير المسبوق عن سداد الديون".

وأضافت: "ينظر إلى سندات الخزانة الأمريكية منذ فترة طويلة على أنها أكثر الأصول أمانًا على هذا الكوكب"، مبينة أن "هذا يفسر جزئيًا حالة احتياطي الدولار. ووضع ذلك موضع تساؤل عن طريق عدم دفع أي من فواتيرنا المستحقة سيكون كارثيًا".

يذكر أنه تم تعليق حد الدين، وهو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للولايات المتحدة اقتراضه بموجب القانون، لمدة عامين في عام 2019 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن التعليق انتهى في نهاية يوليو الماضي.

وتستخدم وزارة الخزانة ما يسمى بالإجراءات الاستثنائية لدفع فواتيرها منذ ذلك الحين، بما في ذلك تعليق بعض الاستثمارات. وإذا تم استنفاد الأموال النقدية المتوفرة لديها وتدابيرها المؤقتة بالكامل، فستكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي لا تتمكن فيها الولايات المتحدة من الوفاء بالتزاماتها المالية.

الخزانة الامريكية جانيت يلين الاقتصاد الأمريكي الكونجرس سقف الدين

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وائل لطفي

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