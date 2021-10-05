ما حكم الشرع في ذهاب المرأة لتحفيظ الأطفال القرآن دون خلوة؟

ورد سؤالا إلى دار الإفتاء، عبر البث المباشر على صفحعتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" من سائلة تقول: ما حكم الشرع في أن تذهب المرأة للمنازل لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال علما بعدم حدث خلوة بينها وبين رجال أجانب عنها وليس للمرأة راتب شهري سوى من تحفيظ القرآن؟.

من جانبها، ردت الدار قائلة: "يجوز للمعلمة تحفيظ الأطفال القرآن الكريم في المنازل، إذا لم يترتب على ذلك خلوة بينها وبين الرجال الأجانب عنها، وبشرط عدم كشف العورات أو ما يثير الشهوات.



يشار إلى أن الفترة الأخيرة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي العديد من المقرءات التي تحفظ الأطفال والشباب والنساء عبر الأونلاين، كما تقوم بالتصحيح والتجويد والمراجعة أيضا من خلال جروبات تسمى" المقرأة" يتجمع فيها عدد كبير من الأفراد من جنسيات مختلفة، على مدار اليوم، ويتبادلون الأدوار حتى يقومون بالحفظ بشكل جيد.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.