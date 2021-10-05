عضو بـ«الشيوخ»: ذكرى نصر أكتوبر ستظل مناسبة للفخر والكرامة الوطنية

هنأ النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والقائد العام وزير الدفاع، وضباط وجنود ورجالات القوات المسلحة المصرية الباسلة، بمناسبة مرور الذكرى الـ48 لنصر أكتوبر العظيم سنة 1973.

وقال محسن في بيانه اليوم، إنها مناسبة للكرامة الوطنية ونصر أكتوبر، هو نصر العزة والكرامة واسترداد أرض سيناء الحبيبة، مشيرا إلى التضحيات والجهود المتواصلة، التي يبذلها رجال القوات الملسحة المصرية للدفاع عن الوطن وقيمه ومبادئه العليا واستقلاله.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن روح أكتوبر تمدنا بالعطاء واستمرار التضحيات، من أجل رفعة الوطن، موضحا أن الوطن يخوض معركة لا تقل ضراوة عن حرب أكتوبر، تتمثل في معركة التنمية والتعمير لإحداث نقلة ملموسة في مصر تعود بالخير على أكثر من 100 مليون مصري.

وأفاد النائب بأن الفخر والعزة والإحساس بالكبرياء سيظل شيمة أصيلة لشهر أكتوبر العظيم، قائلا: “فكل التحية، لقائد مصر العظيم الرئيس السيسي ولجيش مصر الدرع الواقية للوطن، ضد أي محاولة للعبث بأمنه واستقراره”.

وكان رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد غدا الأربعاء؛ لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وأعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فتح باب تعديل رغبات الانضمام للجان النوعية بالمجلس، وأمهل الأعضاء مدة زمنية حتى الثانية مساء اليوم، لتلقى طلبات التعديل، استعدادا لإجراء إنتخابات هيئات مكاتب اللجان غدا.

وشهدت الجلسة الافتتاحية اليوم، رفض مجلس الشيوخ، طلبات لرفع الحصانة عن 3 أعضاء بالمجلس.