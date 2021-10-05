الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

المطران شيحان يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر

شيحان
شيحان

هنأ المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، الرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالذكرى 48 لانتصار السادس من أكتوبر.

وقال شيحان في بيان صدر مساء اليوم عن المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة: "باسم ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها رئيس اساقفتها والرئيس الاعلى للمؤسسات المارونية في مصر، وباسم كهنتها ورهبانها وراهباتها، وعموم أبناء الطائفة المارونية. نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وقيادات الجيش المصري، وأبنائنا في الجيش حماة الوطن وخير أجناد الأرض. ونصلي لله أن يحفظ بلدنا مصر ورئيسها وشعبها وجيشها الباسل. تحيا مصر". 

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