الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بمناسبة انتصارات أكتوبر

محافظ الوادى الجديد يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وضع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد والعقيد محمد السباعي المستشار العسكري للمحافظة، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الواجب من القوات المسلحة.

يأتي ذلك فى إطار احتفالات الذكرى الـ ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تم عزف سلام الشهيد وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، وذلك بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .
وأشاد الزملوط بالتضحيات العظيمة التى يقدمها رجال القوات المسلحة على مر العصور للحفاظ على الأراضي المصرية وحماية شعبها، مؤكداََ أن مصر لا تنسى دماء شهدائها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءََ للوطن.

وفي نفس السياق بعث الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد ونواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعة برقية تهنئة لفخامة الرئيس  عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي وجميع القادة والضباط أفراد القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 لانتصار حرب أكتوبر.

وقال طنطاوى فى برقيته، إن الجامعة تقدر دور القوات المسلحة في الحرب والسلم، مؤكد أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل تعيد للمصريين معانى العزة والكرامة وستبقى هذه الذكرى الخالدة  شاهدة على عظمة مصر وقوتها وصلابتها، داعياً المولى عزل وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

 

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محافظ الوادي الجديد مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد وضع أكليل من الزهور النصب التذكاري شهداء الواجب القوات المسلحة احتفالات انتصارات أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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