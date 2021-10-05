«الإياتا» في استطلاع رأي: إحباط المسافرين بسبب قيود السفر عالميًا

كشف اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) أن المسافرين جوًا محبطون بشكل متزايد من قيود السفر COVID-19 وأظهر استطلاع رأي أجري بتكليف من اتحاد النقل الجوي الدولي وشمل 4700 مستجيب في 11 سوقًا.

وجاءت نتائج الاستطلاع كالتالي:

شعور 67٪ من المستجيبين أنه يجب فتح معظم حدود الدول الآن، بزيادة 12 نقطة مئوية عن استطلاع يونيو 2021.

شعور 64٪ من المستجيبين أن إغلاق الحدود غير ضروري ولم يكن فعالاً في احتواء الفيروس (بزيادة 11 نقطة مئوية عن يونيو2021).

أجاب 73٪ أن نوعية حياتهم تعاني نتيجة لقيود السفر COVID-19 بزيادة 6 نقاط مئوية عن يونيو 2021).

أشار الاتحاد إلى أن المواطنيين يشعرون بالإحباط بشكل متزايد من قيود السفر بسبب فيروس كورونا، بل أن المزيد منهم قد شهد تدهورنوعية حياتهم نتيجة، لذلك لا يرون ضرورة قيود السفر للسيطرة على الفيروس، وقد فاتتهم الكثير من اللحظات العائلية وفرص التطويرالشخصي وأولويات العمل باختصار، إنهم يفتقدون حرية الطيران ويريدون استعادتها.

وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA): "إن الرسالة التي يرسلونها إلى الحكومات هي: لن يختفي COVID-19، لذلك يجب علينا إنشاء طريقة لإدارة مخاطره أثناء العيش والسفر بشكل طبيعي".ينمو الدعم للاختبار أو التطعيم ليحل محل الحجرالصحي.

أضاف أن تدابير الحجر الصحي لا تزال أكبر رادع للسفر الجوي أشار 84٪ من أفراد العينة إلى أنهم لن يسافروا إذا كانت هناك فرصةللحجر الصحي في وجهتهم تؤيد نسبة متزايدة من المستجيبين إزالة الحجر الصحي إذا:

أظهر شخص ما نتائج سلبية لـ COVID-19 (73٪ في سبتمبر مقارنة بـ 67٪ في يونيو).

تم تطعيم شخص (71٪ في سبتمبر مقابل 68٪ في يونيو).

مع ارتفاع معدلات التطعيم على مستوى العالم ، يتفق 80٪ من المستجيبين على أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم يجب أن يكونوا قادرينعلى السفر بحرية عن طريق الجو. ومع ذلك ، كانت هناك آراء قوية ضد جعل التطعيم شرطًا للسفر الجوي. شعر حوالي الثلثين أنه من الخطأ الأخلاقي قصر السفر على أولئك الذين تم تطعيمهم فقط. يعتقد أكثر من 80٪ من المستجيبين أن الاختبار قبل السفر الجوي يجب أن يكونبديلاً للأشخاص الذين لا يحصلون على التطعيم.

في حين أن 85٪ يرغبون في الخضوع للاختبار إذا لزم الأمر في عملية السفر، لا تزال هناك عدة مشكلات:

أشار 75٪ من المستجيبين إلى أن تكلفة الاختبار تشكل عائقًا كبيرًا أمام السفر

80٪ يعتقدون أن الحكومات يجب أن تتحمل تكلفة الاختبار

77٪ يرون أن الإزعاج الناتج عن الاختبار يمثل عائقًا أمام السفر

ووجه الاتحاد رسالة للحكومات، خاصة أن جميع المواطنيين على استعداد للاختبار للسفر، لكنهم لا يحبون التكلفة أو الإزعاج كلاهما يمكنمعالجتهما من قبل الحكومات تم التعرف على موثوقية اختبارات المستضدات السريعة من قبل

(WHO). إن قبول واسع النطاق لاختبار المستضد من قبل الحكومات سيقلل من الإزعاج والتكلفة - التكاليف التي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية لمنظمةالصحة العالمية يجب أن تتحملها الحكومات