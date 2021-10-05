إحالة أوراق المتهم بقتل شاب لسرقة المواشى بالفيوم للمفتى

قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، إحالة أوراق المتهم محمد أحمد قرني، بقضية قتل شاب يُدعى محمود سرحان، وسرقة مواشي من حظيرته، لفضيلة المفتي لاستطلاع رأيه والنطق بالحكم في جلسة اليوم الثاني من دور الانعقاد ديسمبر المقبل النطق بالحكم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 1-12-2020م، عندما تلقي اللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بالعثور على شاب مقتول داخل حظيرة مواشي خاصة به.

وتبين من التحريات الأولية، التي أجراها الرائد أسامة قرني، رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، أنّ المجني عليه يدعى محمود سرحان أيوب، 33 عامًا، وكان يجلس في حظيرة مواشي خاصة به بمدخل قرية الحناوي ناحية الزاوية الخضراء بدائرة المركز، لحراستها من السرقة، لكنه فوجئ بعصابة سرقة مواشي تقتحم الحظيرة لسرقة ماشيته، فتصدى لهم محاولا منعهم من سرقتها، إلا أنهم طعنوه عدة طعنات بواسطة أسلحة بيضاء، فسقط أرضًا غارقًا في دمائه، وتمكنت العصابة من سرقة ثلاث مواشي.

وكشفت التحريات أن أسرة المجني عليه شعرت بالقلق بسبب تأخره في العودة للمنزل فذهبوا لرؤيته، ليجدوه غارقا في دمائه وقد فارق الحياة، كما اكتشفوا سرقة ثلاث مواشي، فأبلغوا قسم الشرطة ليتمكنوا من ضبط الجناة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.