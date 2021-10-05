الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

محمد الشواف: مسلسلات الحلقات الخمس تواكب عصر السرعة

المؤلف محمد الشواف
المؤلف محمد الشواف

في نهاية سبتمبر الماضي، خاض المؤلف والسيناريست محمد الشواف العمل الدرامي من خلال قصته حكاية "عائلة جيجي" التي كانت تتحدث عن مساوئ محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي على الأسرة المصرية بشكل كبير وكيف يقع البعض في دائرتها غير المنتهية من الصغير للكبير وحققت الحكاية صدًا واسعًا ونالت إعجاب عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا والجمهور.

وأعرب السيناريست محمد الشواف عن سعادته لخوضه الموسم الثاني من مسلسل "ورا كل باب"، بحكاية جديدة ضمن الحكايات التي تعرض ومكوّنة من 5 حلقات تحت مسمى "هدف نبيل": "مسلسلات الاوف سيزون فعلًا جميلة ومسلية، بعيدًا عن الزحمة والتجديد مطلوب دائمًا".

وأشار الشواف، لـ"الدستور"، إلى أن مسلسلات الـ5 حلقات فكرة عظيمة لتلخيص حدوتة يحبها المشاهد، بعيدًا عن فكرة المسلسلات الـ40 حلقة "مش دراما هندية"، بجانب أنها تواكب عصر السرعة الذي نعيشه، كاشفًا عن خوضه الماراثون الرمضاني 2022-2021، وهو يعكف على كتابة العمل وفور الانتهاء منه سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا.

محمد الشواف المؤلف المؤلف محمد الشواف السيناريست محمد الشواف هدف نبيل حكاية هدف نبيل

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