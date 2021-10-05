الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

فيسبوك: خطأ فى الإعدادات سبب تعطيل الموقع

فيسبوك
فيسبوك

أعلنت شركة "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن خطأ في الإعدادات كان سبب تعطيل خدمات موقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة في بيان نشرته مدونة الدعم الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي: "نريد أن نوضح أنه لا يوجد نشاط ضار وراء هذا الخلل، السبب الجذري كان خطأ في الإعدادات من جانبنا".

وأضاف البيان أنه لا يوجد دليل على تعرض بيانات المستخدم للاختراق نتيجة للعطل.

وكانت تطبيقات "فيسبوك"، و"واتس آب" و"إنستجرام" قد تعطلت في قطاعٍ واسع من أنحاء العالم، مساء أمس الإثنين.

وبدأت قبل قليل، جلسة استماع في الكونجرس لمسئولة المحتوى السابقة في "فيس بوك" فرانسيس هاوجين.

وقال الكونجرس الأمريكي، إن "فيس بوك" يساعد على سلوكيات كارثية.

واتهم مشرعون في الكونجرس الأمريكي مدير "فيسبوك" بالتركيز على زيادة أعداد المتابعين على حساب المحتوى.

وقال سيناتور أمريكي، إنه إذا ثبت تورط فيسبوك بتضليل الناس فعليه أن يواجه عواقب وخيمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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