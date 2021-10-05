قرعة علنية لتسكين وحدات جنوب وشمال قرية الصيادين في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الإجراءات التى اتخذتها اللجنة المُشكلة برئاسة اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و عضوية اللواء وليد المعداوى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لتسكين المستحقين ممن انطبق عليهم الشروط بالوحدات السكنية بمشروع شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر، وذلك بناءًا على التظلمات المُقدمة فى هذا الشأن.

وتأتى تلك الإجراءات وفقاً للشروط المُعلن عنها مسبقاً لتسكين المستحقين، حيث تم العمل بها خلال القرعة العلنية التى تم إجراؤها إبريل الماضي.

جدير بالذكر أن مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر، جاء بالتعاون بين محافظة دمياط و صندوق التنمية الحضرية وذلك للقضاء على آخر منطقة عشوائية غير آمنة بالمحافظة، لتتحول من بقعة تكتظ بعشش عشوائية غير مُأهلة للسكن إلى منطقة حضارية تضم عمارات سكنية مصممة على طراز حديث كاملة المرافق إلى جانب تنفيذ أعمال رصف للطرق وتخطيط الموقع وإنشاء ممشى موازى لنهر النيل.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،تكثيف الحملات لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية الخاصة بغلق وفتح المحلات والمطاعم والكافيتريات والتى بدأ العمل بها مطلع الشهر الجارى وفقاً للقرار الوزارى رقم ٤٥٦ لسنة ٢٠٢٠.

وواصلت الوحدات المحلية حملاتها للتأكد من التزام المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش بذلك القرار الذى يتضمن ان تكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية بإستثناء المطاعم والكافيهات، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق فى العاشرة مساءً على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعه وفى ايام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق فى الحادية عشر مساءً، و تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعه وفى ايام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق فى الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمات توصيل الطلبات إلى المنازل على مدار ال٢٤ ساعة، هذا إلى جانب مواعيد فتح الورش والأعمال الحرفية الواقعة داخل الكتلة السكنية لتكون من الساعة الثامنة صباحا وتغلق فى السادسة مساءً، ويستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والافران مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات و الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.