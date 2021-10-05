الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قرعة علنية لتسكين وحدات جنوب وشمال قرية الصيادين في دمياط

وحدات جنوب وشمال
وحدات جنوب وشمال قرية الصيادين في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الإجراءات التى اتخذتها اللجنة المُشكلة برئاسة اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و عضوية اللواء  وليد المعداوى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لتسكين المستحقين ممن انطبق عليهم الشروط بالوحدات السكنية بمشروع شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر، وذلك بناءًا على التظلمات المُقدمة فى هذا الشأن.

وتأتى تلك الإجراءات وفقاً للشروط المُعلن عنها مسبقاً لتسكين المستحقين، حيث تم العمل بها خلال القرعة العلنية التى تم إجراؤها إبريل الماضي.

جدير بالذكر أن مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر، جاء بالتعاون بين محافظة دمياط و صندوق التنمية الحضرية وذلك للقضاء على آخر منطقة عشوائية غير آمنة بالمحافظة، لتتحول من بقعة تكتظ بعشش عشوائية غير مُأهلة للسكن إلى منطقة حضارية تضم عمارات سكنية مصممة على طراز حديث كاملة المرافق إلى جانب تنفيذ أعمال رصف للطرق وتخطيط الموقع وإنشاء ممشى موازى لنهر النيل.
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،تكثيف الحملات لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية الخاصة بغلق وفتح المحلات والمطاعم والكافيتريات والتى بدأ العمل بها مطلع الشهر الجارى وفقاً للقرار الوزارى رقم ٤٥٦ لسنة ٢٠٢٠.

وواصلت الوحدات المحلية حملاتها للتأكد من التزام المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش بذلك القرار الذى يتضمن ان تكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية بإستثناء المطاعم والكافيهات، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق فى العاشرة مساءً على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعه وفى ايام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق فى الحادية عشر مساءً، و تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعه وفى ايام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق فى الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمات توصيل الطلبات إلى المنازل على مدار ال٢٤ ساعة، هذا إلى جانب مواعيد فتح الورش والأعمال الحرفية الواقعة داخل الكتلة السكنية لتكون من الساعة الثامنة صباحا وتغلق فى السادسة مساءً، ويستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والافران مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات و الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض راس البر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

الأكثر قراءة

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة هذا العام «إلكترونية»

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة هاجر أحمد

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

محجبة في المسلسل.. دينا تكشف حقيقة تقديم السيرة الذاتية للسيدة زينب

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

توفيق عبدالحميد يكشف لـ«الدستور» حقيقة تحويل سيارته لـ«تاكسى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

ماجد حبته

.. وجيش رقمى بريطانى

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مُحافظ سلطة النقد الفلسطينية يطلع المبعوث الأمريكي على مستجدات الجهاز المصرفي

مئات المُستوطنين يقتحمون حي الشيخ جراح بالقدس

وزير داخلية الإمارات يلتقى نظيرته الإسرائيلية ويبحثان التعاون المشترك (فيديو)