الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفعة الأولى.. خروج 300 مرتزق سورى من ليبيا

المرتزقة
المرتزقة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، خروج أول  دفعة من المرتزقة السوريين الموجودين في ليبيا وسط حراك دولي مكثف.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرة تقل نحو 300 مرتزق من السوريين، جرى نقلهم إلى «عفرين» السورية، وذلك في إطار عملية إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأوضح المرصد أن ذلك يستبق الاجتماع المرتقب، اليوم، للتباحث الدولي في جنيف حول ملف المرتزقة بليبيا.

ليبيا تعلن خروج مجموعات من المقاتلين الأجانب

وجاء إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد يومين من تصريحات نجلاء المنقوش، وزيرة خارجية ليبيا، والتي قالت فيها إن هناك مجموعات من المقاتلين الأجانب خرجت بالفعل من ليبيا.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الكويتي، الأحد الماضي، إن خروج دفعة المقاتلين الأولى من ليبيا تعد بداية بسيطة جدًا لخروج المرتزقة، متابعةً: "ملف المرتزقة هو ملف شائك، ولكن أيضا بخصوص انسحاب بعض المرتزفة هو خبر صحيح، ولكن هذه بداية بسيطة جدًا، ما زلنا نسعى إلى تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة".

وقالت: "خروج المرتزقة هو ما نسعى إليه، وأحد أهداف مؤتمر استقرار ليبيا الذي سينعقد، لوضع خطة من قبل لجنة 5+5 لخروج المرتزقة بالكامل من الأراضي الليبية وفق جدول زمني ومفصل".

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