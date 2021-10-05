«الآثار» تبحث دفع الحركة السياحية الوافدة من هولندا عبر «الفيديو»

عقدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، الثلاثاء، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع مجموعة من ممثلي القطاع السياحي الحكومي، والخاص بالسوق الهولندية؛ لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هولندا إلى مصر.

شارك في الاجتماع الذي نظمته السفارة المصرية في هولندا، حاتم عبد القادر، سفير مصر لدى هولندا، وماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بهيئة تنشيط السياحة، وكريم محسن، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وخلال الاجتماع، قدمت شلبي عرضًا ألقت خلاله الضوء على الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية لاستئناف السياحة الوافدة لمصر، كما استعرضت التحفيزات التشجيعية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وتشجيع كبرى منظمي الرحلات السياحية العالمية على تنظيم مزيد من الرحلات إلى المقصد السياحي المصري، لافتة إلى أنه يمكن أن تحصل 74 دولة على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول بمصر.

وأوضحت نائب الوزير أنه تم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي في المحافظات السياحية بالأمصال المضادة لفيروس كورونا.

كما أشارت إلى إطلاق الخط الساخن للوزارة والذي يعمل على مدار اليوم بالعديد من اللغات والذي يمكن من خلاله قيام السائح بتقديم شكوى أو استفسار أو مقترح.

لفتت إلى قيام الوزارة بإطلاق خدمة جديدة للسائحين عبر الرسائل النصية على هواتفهم المحمولة، حيث تعمل هذه الخدمة عبر شبكات المحمول العاملة في مصر، والتي تقوم بإرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول للسائح عند وصوله إلى المطارات المصرية للترحيب به وتعريفه برقم الخط الساخن للوزارة بالإضافة إلى تعريفه بأرقام الطوارئ الخاصة بالشرطة والإسعاف.

وتابعت أن الوزارة تعمل الآن، على ربط السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية والترفيهية حتى يتمكن السائح من زيارة ومشاهدة الآثار المصرية إلى جانب استمتاعه بشواطئها.

وتقدمت نائب الوزير بالشكر لسفير مصر في هولندا على هذه المبادرة لعقد هذا الاجتماع، مشيرة إلى التعاون المستمر مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية بالخارج لدعم السياحة المصرية والتأكيد على أن مصر على أتم استعداد لاستقبال السائحين من مختلف الشرائح ومن كافة دول العالم وأن صحة وسلامة السائح على رأس الأولويات.