«التضامن»: بطاقة الخدمات تغطي 300 ألف مستفيد من الدعم النقدي

قال خليل محمد خليل، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي إن 26% من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من ذوي الإعاقة، وصل عددهم مليون و100 ألف شخص بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويًا، وذلك اتساقًا مع قانون رقم 10 لسنة 2018 بحزمة حقوق كبيرة ومتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

أضاف خليل، لـ"الدستور"، أن 300 ألف مستفيد من بطاقة الخدمات المتكاملة يحصلون على دعم نقدى كرامة.

وعن حياة كريمة، أشار إلى أنه تم انشاء مراكز ووحدات اكتشاف مبكر للإعاقة فى كل القرى المستهدفة، كما تم إنشاء مراكز تأهيل شاملة بقرى حياة كريمة، علاوة على توفير الخدمات للمواطنين المستهدفين، مضيفًا أنه تم دعم طلاب ذوى الهمم بالجامعات من خلال توفير 50 مترجم إشارة باعتمادات مالية تقدر بمليون ونصف المليون.

وأكد أنه يحق لطلاب ذوي الإعاقة الحصول بطاقة الخدمات المتكاملة سواء كانت الإعاقة بسيطة أو متوسطة أو شديدة وبالغة الشدة، بموجب تقرير طبي، لافتًا إلى أن وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات ستساعد ذوي الهمم من الطلاب على إجراء التقييم الوظيفي.

ولفت إلى أنه سيتم الربط مع هذه الوحدات في المرحلة القادمة، لافتًا إلى أن كل الخدمات التى يستفيد منها الشخص ذوى الإعاقة يستطيع الطالب الحصول عليها من وحدة التضامن بالجامعات.

وأوضح مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن أن منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة تعمل على حوكمة الإجراءات من خلال الربط الشبكي بين عدة وزارات لمنع التحايل، مشيرًا إلى أن هناك أسسًا تمت على يد خبراء للتقييم الوظيفي لذوى الإعاقة في مكاتب تأهيل ذوي الإعاقة، موضحًا أنه فى حالة اكتشاف التحايل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المنتحل لشئون أشخاص ذوي الإعاقة.

أضاف أنه من المتوقع أن يتقدم نحو 3 ونصف مليون إلى 4 ملايين من ذوى الإعاقة، في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى لم تنته.