رئيس البنك الإفريقى: مصر من أكبر دول القارة اقتصاديا

عقد البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد مؤتمرا بالقاهرة، اليوم، تحت عنوان "تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وأفريقيا فى إطار تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية" ويعد هذا المؤتمر احد الفعاليات التى يعقدها البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد ضمن الاستعدادات الخاصة بإطلاق معرض التجارة الأفريقية البينية (IATF2021) والذى يعد أكبر تجمع افريقى للشركات وأصحاب الأعمال والشركات الناشئة.

وفي كلمته الافتتاحية، قال البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الافريقى للتصدير والاستيراد Afreximbank: "تعتبر مصر واحدة من أكبر الاقتصادات في قارة إفريقيا، وتقوم مصر بدور قيادي وحيوي لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية، وتعد مشاركة ومساهمة القطاع الخاص المصري بكل قطاعاته عاملاً رئيسياً في نجاح تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وفي سياق تنفيذ استراتيجية وخطط تنويع الصادرات يستهدف البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد التوسع فى مصادر النمو والدخل بما يتجاوز السلع الأساسية وتطوير قطاعي التصنيع والسيارات ، بالإضافة إلى قطاع التصميمات، ويعمل بنك Afreximbank على دعم المستثمرين وتشجيع عملية التصنيع والانتاج وزيادة الصادرات من خلال تسهيل إنتاج السلع والخدمات ذات القيمة المضافة وتطوير قطاعات المنتجات والسلع الزراعية والتصنيع الخفيف والخدمات القابلة للتداول ، مع توفير فرص وضمانات تداول السلع والخدمات المنتجة".

وقال إن معرض التجارة البينية الإفريقية ٢٠٢١ سيكون فرصة كبيرة للشركات والتجار والمصنعين فى مختلف الدول الأفريقية للمشاركة حيث يعمل المعرض كمنصة لتسهيل التجارة والتبادل السلعى بين دول القارة وايجاد اليه متطورة لتبادل المعلومات حول فرص التجارة وعقد الصفقات والاتفاقيات التجارية، كما يشكل مركز لالتقاء كبار رجال الاعمال والمستثمرين من كافة أنحاء القارة.

وقال السيد/ هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام في مصر، في كلمته: "في مصر وبالتحديد فى وزارة قطاع الاعمال العام نعمل على اعادة النظر ومراجعة خريطة الفروع الخارجية لشركات قطاع الاعمال للوصول الى كبرى المراكز التجارية فى أفريقيا والعالم ،ونسعى الى تغطية المزيد من البلدان الأفريقية عبر عدد من المحاور الفعالة التي توفر مجموعة واسعة من الخدمات للمصدرين والتجار في جميع أنحاء القارة.

وأضاف لدينا نموذج عمل جديد لشركات قطاع الاعمال، فنحن نعتمد على التسويق والوساطة بدلاً من التجارة ، بالإضافة الى تقديم حزم متكاملة من الخدمات اللوجستية والتأمينية المجمعة بشكل متكامل للمصدرين، كما يعتبر العنصر البشري عنصرا هاما فى نموذج العمل الجديد فى ظل الحرص على الاهتمام بالتنمية البشرية، مؤكدا ان فروع شركات قطاع الاعمال المستهدفه فى الدول الافريقية سيتولى العمل بها ابناء كل دولة لاننا نؤمن أنهم يعرفون الكثير عن ممارسة الأعمال التجارية في مجتمعاتهم. و ستكون المهمة الرئيسية لمديري الفروع هي تحديد شبكة من تجار الجملة والوكلاء في المراكز والبلدان المحيطة.

وقال الوزير هشام توفيق: "نحن نعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة الأعمال فى شركاتنا ، وقمنا بإصدار كتالوج إلكتروني يتم تحديثه بشكل مستمر ويضم الكتالوج السلع والمنتجات المصرية القابلة للتصدير الى جانب عرض الاحتياجات من السلع والخدمات من الخارج سواء من المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة، والتي يمكن تبادلها مع دول أفريقية أخرى وكذلك يستهدف الكاتالوج مراكز التجارة العالمية. "