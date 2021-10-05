البابا فرنسيس يعرب عن «حزنه العميق» على ضحايا التعديات الجنسية في الكنيسة الفرنسية

أعرب البابا فرنسيس اليوم الثلاثاء عن "حزنه العميق" بعد نشر تقرير حول التعديات الجنسية على الأطفال في الكنيسة الفرنسية التي "أدركت هذه الحقيقة المروّعة".

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني معلناً ردّ فعل البابا أمام صحفيين، "يتضامن في المقام الأول مع الضحايا، مع حزن كبير لجراحهم وامتنان لشجاعتهم على التنديد بذلك.

ويتضامن أيضاً مع الكنيسة الفرنسية، بهدف أن تتمكن، بعدما أدركت هذه الحقيقة المروّعة، من سلوك طريق التوبة".

وفي سياق متصل، تعرض أكثر من 216 ألف طفل لانتهاكات واعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا بين 1950 و 2020 على ما خلصت إليه لجنة تحقيق مستقلة نشرت نتائجها الثلاثاء.

وأوضح رئيس لجنة التحقيق جان-مارك سوفيه لدى عرضه التقرير أمام الصحفيين أن هذا العدد يصل إلى "330 ألفا إذا ما أضفنا المعتدين العلمانيين العاملين في مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية" من معلمين في مدارس كاثوليكية وعاملين في منظمات للشبيبة وغيرهم.

وقد أعربت الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية اليوم الثلاثاء عن شعورها بـ"العار والهول" بعد صدور تقرير خلص إلى أن الانتهاكات الجنسية على الأطفال ظاهرة منتشرة في الكنيسة، طالبة "الصفح" من الضحايا.

وقال رئيس مجمع أساقفة فرنسا المنسنيور إريك دو مولان بوفور "أود في هذا اليوم أن أطلب منكم الصفح، أطلب الصفح من كل واحد وواحدة"، بعدما أفاد تقرير لجنة التحقيق المستقلة عن تعرض أكثر من 216 ألف طفل لانتهاكات أو اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا بين 1950 و 2020.

وعلى صعيد آخر، سجلت النمسا، 1404 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 8 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 750 ألفا و229 إصابة، والوفيات إلى 11 ألفا و34 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 10 ملايين و873 ألفا و 439 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.