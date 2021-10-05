الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

أيمن الصفدي يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالنواب الإيطالي

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

التقى ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، في روما، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي بييرو فاسينو وعدداً من أعضاء اللجنة.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، واستعراض التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية.

وأكّد ووزير الخارجية الأردني ورئيس لجنة الشؤون الخارجية استراتيجية العلاقات بين المملكة وإيطاليا، وأهمية تعزيز التعاون المُؤسساتي في مقاربة التحديات المشتركة، لِما لذلك من أثر في حماية مصالح البلدين وخدمتها، وانعكاسات إيجابية على جهود تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء. 

وأكّد الصفدي وفاسينو أهمية تعزيز التعاون أيضاً في إطار الاتحاد الأوروبي والأطر الأورومتوسطية. 

ووضع الصفدي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي وأعضائها، الذين حضروا اللقاء، في صورة الجهود الأردنية التي يقُودها ولي العهد الملك عبدالله الثاني لحل الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار، والتوصل للسلام العادل والشامل، الذي يُؤكد الأردن أن سبيله الوحيد هو تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مُقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو  1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق حل الدولتين سبيلاً وحيداً. 

وأكّد فاسينو الحرص على تعزيز التعاون بين مجلس النواب الإيطالي ومجلس النواب الأردني. وشدّد الصفدي على أهمية دور البرلمانيين في تعميق التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين. 

وكان الصفدي شارك، مساء أمس، بعد لقائه نظيره وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بأعمال المُلتقى السنوي السادس للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "مُلتقى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" كمتحدثٍ رئيسي.

واستعرض الصفدي في كلمته، التي تبعها حوارٌ مُعمق حول محاورها، أُطر الشراكة الأردنية -الأوروبية، وسُبل فتح آفاق أوسع للتعاون في المجالات كافة، وآخر المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

الخارجية الأردني بييرو فاسينو مجلس النواب الإيطالي الأردن الجهود الأردنية الصفدي أيمن الصفدي

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