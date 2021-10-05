محافظ الوادي الجديد: استمرار أعمال «حياة كريمة» بقرى ومركز الفرافرة

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، استمرار أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى ومراكز الفرافرة.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، استمرار أعمال الحداده لسقف الدور الأرضي لمركز خدمى بأبو هريرة وصب الصبة العادية بالوحدة الصحية (ابو هريرة)، وجاري تنفيذ أعمال حدادة سقف الدور الثانى لمجمع خدمات الكفاح، وسقف الدور الارضى للإسعاف.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من أعمال التسوية في محطة معالجة عمر بن الخطاب وبدء أعمال الحفر في الأحواض لإنشاء محطة مياه للشرب.

وأضاف، أنه يجرى صب سقف الدور الأول لمجمع الخدمات واستمرار أعمال الدكة الخرسانية بمجمع خدمات المواطنين بأبومنقار، وصب أعمدة نقطة الاسعاف ببئر ٥، وتم الانتهاء من صب القواعد العادية لمبنى مركز الشباب ببئر 5.

وفي نفس الوقت، تم فك الشدة الخشبية لأول حطة حوائط بيارة محطة الرفع بئر٤، وجاري تحميل أعمدة إنارة وأعمدة هيكلية لشبكات الضغط المتوسط، واستمرار أعمال التسوية وحفر البرك لمحطة معالجة اللواء صبيح.

وأكد الزملوط، بدء تركيب اعمدة الجهد المتوسط لمحطة رفع ومعالجة قرية عائشة عبد الرحمن، وصب اعمدة الدور الأول لمبنى مجمع خدمة المواطنين بعبد المجيد الجغيل، وصب سقف الدور الارضى للمجمع الزراعى نموذج 2 بابومنقار الأم.

ويبلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها 78 مشروعاََ متنوعاََ ما بين توصيل مياه شرب وصرف صحي والكهرباء ورفع كفاءة المنازل والمدارس وإنشاء مجمعات خدمات ومراكز شباب ومشروعات صغيرة لأهالي القري.

وعقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إجتماعََ لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي "حياة كريمة" بالفرافرة وعدد من القيادات التنفيذية المعنية ومسئولي الشركات العاملة بالمشروعات.

واستعرض الزملوط خلال الاجتماع المعوقات التي تواجه أعمال التنفيذ مشدداََ على الالتزام بالتوقيتات المحددة وعدم السماح بأي تأخير،ووضع خطة تنفيذ ملزمة لكل الشركات.