الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس مجلس الأمة الكويتي يهنئ أمير قطر بنجاح أول انتخابات تشريعية

انتخابات مجلس الشورى
انتخابات مجلس الشورى في قطر

تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتصالًا هاتفيًا، صباح اليوم الثلاثاء، من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم، أعرب خلاله عن تهانيه لدولة قطر حكومةً وشعبًا، وذلك بمناسبة نجاح أول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى في البلاد.

ووفقًا لما ذكره الديوان الأميري القطري، في بيانٍ اليوم، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، أشاد رئيس مجلس الأمة الكويتي، بالمشاركة الشعبية في عملية الاقتراع، متمنيًا لأعضاء المجلس القطري المنتخب التوفيق، وللشعب القطري دوام التقدم والازدهار.

برقية أمير الكويت 

وفي وقتٍ سابق، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أعرب فيها عن خالص تهانيه بنجاح أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشورى المنتخب في دولة قطر.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أشاد أمير الكويت في نص برقيته، بـ «المشاركة الكبيرة للشعب القطري في عملية الاقتراع والتي جسد فيها حرصه البالغ للقيام بواجبه الوطني، سائلاً المولى تعالى، أن يحقق لدولة قطر كل ما تتطلع إليه من تقدم وازدهار».

الانتخابات التشريعية الأولى

وأجرت قطر السبت الماضي، أول انتخابات تشريعية في البلاد لاختيار أعضاء مجلس الشورى المنتخب، حيث بدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة الثامنة صباحًا، واستمرت حتى الساعة السادسة مساءً.

وتنافس في الانتخابات التشريعية الأولى في دولة قطر 234 مرشحًا، للفوز بـ30 مقعدًا من إجمالي 45 مقعدًا.

ووصل إجمالي المرشحين المتنازلين عن خوض الانتخابات إلى 50 مرشحًا، وذلك في آخر أيام التنازل عن خوض الانتخابات المحددة من قبل وزارة الداخلية القطرية، ليصبح إجمالي عدد المتنافسين على مقاعد مجلس الشورى 234 مرشحًا ومرشحة بعد أن تم تسجيل 284 مرشحًا.

رئيس مجلس الأمة امير قطر انتخابات تشريعية تميم بن حمد آل ثاني قطر الكويت الغانم

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وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

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