بعد تعطل 6 ساعات.. القصة الكاملة لعطل مواقع التواصل الاجتماعي

تعرضت شبكة "فيس بوك"، بما في ذلك المنصة الرئيسية و"إنستجرام" و"واتس آب" و"ماسنجر" للتعطل أمس في العديد من دول العالم، ولجأ العديد من المستخدمين لمنصة تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، للتعبير عن أسفهم للانقطاع.

وأظهرت جميع تطبيقات الشركة تقارير انقطاع الخدمة، وفقًا لموقع downdetector ، الذي يراقب حركة مرور الويب ونشاط الموقع.

ولا تعد حالات الانقطاع أمرًا غير مألوف بالنسبة للتطبيقات، ولكن من النادر حدوث الكثير من التطبيقات المترابطة في أكبر شركة وسائط اجتماعية في العالم في نفس الوقت، وتحاول الشركة دمج البنية التحتية التقنية الأساسية لـ Facebook وWhatsApp وInstagram لعدة سنوات.

أعضاء فريق الأمان: المشكلة كانت مع مع خوادم فيس بوك

وقال اثنان من أعضاء فريق الأمان في فيس بوك، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث علنًا، إنه من غير المرجح أن يكون الهجوم الإلكتروني هو سبب المشكلة، وذلك لأن التكنولوجيا التي تقف وراء التطبيقات لا تزال مختلفة بما يكفي لدرجة أنه من غير المحتمل أن يؤثر اختراق واحد عليها جميعًا في وقت واحد، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وفي سلسلة من التغريدات، قال جون جراهام كومينج، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Cloudflare، وهي شركة للبنية التحتية للويب، إن المشكلة كانت على الأرجح مع خوادم فيس بوك، التي لم تسمح للأشخاص بالاتصال بمواقعها، مثل "إنستجرام" و"واتس آب".

وقال "جراهام كومينج"، إن أجهزة الكمبيوتر تحول مواقع الويب مثل فيس بوك إلى عناوين بروتوكول داخلية رقمية، من خلال نظام مشابه لدفتر عناوين الهاتف.

وأضاف، إن مشكلة فيس بوك كانت تعادل إزالة أرقام هواتف الأشخاص من تحت أسمائهم في دفتر عناوينهم، مما يجعل من المستحيل الاتصال بهم، وتوفر Cloudflare بعض الأنظمة التي تدعم البنية التحتية للإنترنت في فيس بوك.

فيما نشر آندي ستون، المتحدث باسم فيس بوك، على تويتر رسالة اعتذار جاء فيها: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

فيسبوك تقدم اعتذار لمستخدميها

من جانبه، قدمت شركة فيسبوك اعتذارها عن العطل الفني الذي أدى لانقطاع خدماتها لنحو ساعات منع مستخدمي الشركة البالغ عددهم 3.5 مليار من الدخول على خدماتها للتواصل الاجتماعي والتراسل.

وقال مايك شروبفر مدير التكنولوجيا لدى فيسبوك "إلى كل شركة صغيرة وكبيرة، إلى كل أسرة وكل فرد يعتمد علينا، أنا آسف" مضيفا أنه "قد تستغرق عودة الخدمات بنسبة 100% بعض الوقت".

وقال عدد من موظفي فيسبوك طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إنهم يعتقدون أن العطل نتيجة خطأ داخلي.

وقال خبراء أمنيون إن من المحتمل أن يكون العطل نتيجة خطأ غير مقصود أو عملا تخريبيا من قبل شخص من الداخل.

وتفقد فيسبوك، وهي ثاني أكبر منصة إعلانية رقمية في العالم، نحو 545 ألف دولار عائدات الإعلانات في الولايات المتحدة كل ساعة انقطاع للخدمة، وفقا لتقديرات شركة قياس الإعلانات ستاندرد ميديا إندكس.

واعتذرت فيسبوك لكنها لم توضح على الفور سبب العطل، الذي وصفه موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الانترنت، بأكبر خلل على الإطلاق تتعرض له فيسبوك.

كان الانقطاع ثاني ضربة تواجهها فيسبوك خلال يومين بعدما واجهت اتهامات الأحد بتفضيل الربح مرارا على تضييق الخناق على خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

حماية بيانات المستخدمين وعدم التعرض لأي اختراق

كشفت شركة فيسبوك سبب تعطل خدمات "واتساب" و"إنستجرام" لعدة ساعات، أمس الإثنين، مؤكدة عدم تعرض بيانات المستخدمين لأي اختراق، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وتنوعت التفسيرات المرتبطة بهذا العطل بين فرضية التخريب ووقوع خطأ داخلي كبير على مستوى الشركة، إلا أن "فيسبوك" كشفت في بيان أن "تعديلات خاطئة في الإعدادات هي السبب الرئيسي وراء العطل الذي تسبب في حرمان 3.5 مليار مستخدم لمدة نحو ست ساعات من دخول مواقع فيسبوك و إنستجرام وواتساب".

وأضافت: "اكتشفت فرقنا الهندسية أن تعديلات على أجهزة التوجيه (الراوتر) الرئيسية التي تنسق الحركة بين مراكز البيانات تسببت في مشاكل أدت إلى توقف الاتصال"، حسبما نقلت "رويترز".

وقدمت "فيسبوك" اعتذارها عن العطل الفني الذي أدى لانقطاع خدماتها لنحو ساعات، ومنع مستخدمي الشركة البالغ عددهم 3.5 مليار من الدخول على خدماتها للتواصل الاجتماعي والتواصل.

وقال مايك شروبفر مدير التكنولوجيا لدى فيسبوك: "إلى كل شركة صغيرة وكبيرة، إلى كل أسرة وكل فرد يعتمد علينا، أنا آسف"، مضيفا: "قد تستغرق عودة الخدمات بنسبة 100 % بعض الوقت".

وانخفض سعر سهم فيسبوك عقب تعطل قدرة المستخدمين على الوصول الى حساباتهم نتيجة العطل المفاجئ الذي شمل كل من إنستجرام وواتساب.

وهبط سهم شركة فيسبوك 5.8% ووصل سعره إلى 322.7 دولار، بينما انخفضت القيمة الرأسمالية للشركة لنحو 920 مليار دولار بعدما بلغت 976 مليار عند الإغلاق للأسبوع الفائت.

وبلغت خسارة مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرج مبلغ 6 مليارات دولار.

‏وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن موظفي فيسبوك يعانون من عدم قدرة الأبواب على قراءة بطاقاتهم التعريفية من أجل الوصول إلى خوادم الإنترنت لمعالجة الأعطال.

وبدأ انقطاع خدمات فيسبوك وإنستجرام وواتساب، التابعين لها، في حوالي الساعة 1200 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1600 بتوقيت جرينتش). وبدأت الخدمات تعود في حوالي الساعة 0545 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وهبط سهم فيسبوك 4.9 في المئة، أكبر خسارة يومية له منذ نوفمبر الماضي، وسط عمليات بيع أوسع لأسهم التكنولوجيا أمس الاثنين، مع تدفق العالم على تطبيقات منافسة مثل تويتر وتيك توك. وارتفع السهم بنحو نصف نقطة مئوية في تعاملات ما بعد الإغلاق عقب استئناف الخدمات.