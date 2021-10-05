عاهل البحرين وولي العهد يهنئان الرئيس السيسي بذكرى السادس من أكتوبر

بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى اليوم السادس من أكتوبر المجيدة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، في بيانٍ صباح اليوم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات «تويتر»، أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في نص برقيته، عن «أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار».

كما أشاد عاهل البحرين بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا لهذه العلاقات مزيدًا من النماء والتطور.

ولي العهد البحريني يهنئ الرئيس السيسي

وفي سياقٍ متصل، بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء بالمملكة، برقية ثانية لتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى يوم السادس من أكتوبر المجيدة.

وأعرب ولي العهد البحريني، في نص برقيته عن «أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار».

كما أشاد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا لهذه العلاقات مزيدًا من النماء والتطور.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، بعث ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء بالمملكة، برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهذه المناسبة الوطنية.

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي

وفي وقتٍ سابق، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وفي برقيته، عبّر رئيس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أخلص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس بهذه المناسبة الخالدة، التي سطّرها بأحرف من نور شهداء مصر الأبرار، والتي ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة ورجالها، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم؛ من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، إيمانًا ويقينًا أنهم أصحاب الحق، ليصنعوا ملحمة نصر أكتوبر المجيد.