الأقصر تستضيف فعاليات المنتدى الحضري العالمي 2021 «يوم المدن العالمي»

أجرت، صباح اليوم الثلاثاء، هدى المغربى السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر المرور على أعمال طريق المطار بمدينة الأقصر والمرور على مدينة البياضية.

جاء ذلك فى ضوء تنفيذ قرار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر رقم 402 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة برئاسة هدى المغربي السكرتير المساعد بالمحافظة تتولى دراسة ومتابعة تجهيزات محافظة الأقصر لاستضافة فعاليات المنتدى الحضري العالمي 2021 (يوم المدن العالمي) وتحديد خط سيره حتى نهاية مسار الـ"جولي فيل" ومنطقة البر الغربي بالإضافة الى رفع كفاءة المسار من حيث النظافة وتزينه بالزراعات التجميلية والتغلب على أي معوقات قد تعيق حركة المسار.