الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن بعد غد الخميس الموافق 7 أكتوبر، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973، وذلك بدلًا من الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن اليوم مثلي الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورًا بذلك لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

ونص القرار أن الإجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر بدلًا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر.

 

وزير القوى العاملة محمد سعفان إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص قانون العمل تشغيل العامل مديريات القوى العاملة شركات القطاع الخاص

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وائل لطفي

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