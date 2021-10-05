الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون: طالبان أظهرت أنها لم تتغيّر بشأن التعامل مع حقوق المرأة

ماكرون
ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء :ان التزام طالبان بحقوق المرأة والمساواة من شروط الاعتراف بالحركة، وتابع قمة G20 يجب أن تخرج برسالة واضحة لطالبان بشأن شروط الاعتراف بالحركة.

 

وأضاف ماكرون وفقا لما نقلته سكاي نيوز في أخبار عاجلة، عدم التعاون مع الجماعات الإرهابية والسماح بعمل المنظمات الإنسانية من الشروط الأخرى للاعتراف بطالبان، مؤكدا أن طالبان أظهرت أنها لم تتغيّر بشأن التعامل مع حقوق المرأة ومشددا على أنه من واجبنا الضغط على طالبان.

 

يأتي هذا فيما أعلنت حكومة طالبان، أمس الإثنين، أنها قررت تشكيل لجنة مشتركة للأجهزة الأمنية لتحسين الوضع الأمني في كابل وباقي الولايات الأفغانية. 

 

وكان قد قتل ثمانية من عناصر داعش تمت ملاحقتهم من قبل حركة طالبان قرب السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية، واعتقل ثلاثة آخرون ضمن عمليات التمشيط التي تقوم بها قوات طالبان في كابول.

 

وأظهر مقطع فيديو أصوات اشتباكات وأصوات إطلاق رصاص بين إرهابيي داعش ومسلحي طالبان على بعد مئات الأمتار من السفارة الروسية في العاصمة كابول.

 

ذكر مصدر مطلع في «طالبان» أن قوات الحركة تمكنت من القضاء على مجموعة لمسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي جراء اشتباكات في إحدى مناطق العاصمة الأفغانية كابول.

 

وقال المصدر، في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية: «تم قتل مجموعة مسلحين لـ داعش في منطقة خير خانة بعد تبادل وجيز لإطلاق النار».

 

وذكر شاهد عيان للوكالة أنه تم سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة الـ17 بكابول بما في ذلك من أسلحة عادية وثقيلة من قبل طرفين لم يحددهما.

 

وبسطت حركة «طالبان» السيطرة على كامل أراضي أفغانستان تقريبًا، بما في ذلك كابول، في أواسط أغسطس في ظل انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها من البلاد. ويعتبر «داعش» عدوًا لدودًا لـ«طالبان».

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