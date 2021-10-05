اليوم.. محاكمة متهمين ضربا مواطنا فى حلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي ، اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة متهمين، وهم كلا من: "عبدالتواب .س" عاطل و"محمد .م " لاتهامهما بضرب مواطنًا بالطريق العام وأحداث عاهة مستديمة له بمنطقة حلوان.



تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده و محمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.



وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، عن أنهم ب دائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة أحدثا وأخر مجهول ضربا بالمجني عليه جمال عبد السلام بأن طوقوه حال شجارهم بالطريق العام وما أن ظفروا به حتى كيل المتهم محمد يداه و كال له المتهم عبدالتواب ضربه بالحجر في رأسه والتي نشأ عنها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جراءها عاهة مستديمة يستحيل برؤها و هي كسور بالرأس و تكدم بفص المخ الامامي وتأثر للجهاز العصبي المركزي وفقد بعظام الرأس وتقدر نسبتها بحوالي 80% ، كما أن المتهمان أحرزا حجر مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

وتضمنت شهادة المجني عليه في القضية بأنه حال سيره بالطريق العام فوجئ ب المتهمين و آخر طوقوه ظنا منهم أنه يتشاجر معهم و ما أن ظفروا به حتي كيل المتهم محمد يداه وكال المتهم عبدالتواب ضربه بحجر في رأسه محدثين به إصابات بالغة يستحيل برؤها ، و تضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية أن تحرياته السرية توصلت لقيام المتهمان و اخر بالتعدي بالضرب على المجني عليه باستخدام حجر محدثين به إصابات جسيمة ب الرأس.



