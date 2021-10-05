الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سى إن إن: بركان لا بالما لن ينتهى قريبا والحمم تهدد المنازل والمواطنين

بركان لا بالما
بركان لا بالما

أعلن معهد Geográfico Nacional الإسباني (IGN) أن بركان كومبر فيجا في جزيرة لا بالما الإسبانية يندلع الآن بقوة أكبر بعد أسابيع من اندفاع الحمم البركانية.


وقالت حكومة جزر الكناري و IGN في بيان مشترك إن نشاط البركان "لا يزال مكثفًا" وتم اكتشاف حفرة جديدة يوم السبت.


بينما قال رئيس جزر الكناري أنجيل فيكتور توريس في مؤتمر صحفي أمس الأحد "لا يبدو أنه قريب من الانتهاء ، بسبب ملايين الأمتار المكعبة من الحمم البركانية التي يرميها البركان".


وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه تم تدمير أكثر من 1000 منزل منذ اندلاع البركان لأول مرة، وفقًا لـ IGN. 


وتابعت أن انبعاثات البركان السابقة أدت أيضًا إلى سحب البخار والدخان والغازات السامة في السماء، مما أجبر السكان المحليين على الإغلاق.


وأضافت أنه في إشارة إيجابية، قال المدير الفني للجنة الاستجابة الطارئة للبراكين في جزر الكناري ميجيل أنخيل موركويندي، أن جودة الهواء قد تحسنت بما يكفي لرفع إجراءات البقاء في المنزل المحلية.


وقال توريس إنه لضمان توفير المياه لجنوب الجزيرة ، ستحل محطات جديدة لتحلية المياه محل وصلة الري التي قطعها البركان.


وتعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بتقديم أكثر من 238 مليون دولار (206 مليون يورو) كمساعدات للجزيرة.


وقال سانشيز يوم الأحد "الثلاثاء المقبل ، سيوافق مجلس الوزراء على سلسلة من الإجراءات القوية للغاية فيما يتعلق بإعادة إعمار البنية التحتية ، والاستجابة لمشكلة إمدادات المياه ، وكذلك العمالة ، والزراعة ، وقطاع السياحة ، والمزايا المالية".


وانفجر بركان جزيرة لابالما منتصف شهر سبتمبر الماضي، وتجددت الانفجارات مرة أخرى يوم السبت الماضي بعد خمول استمر لمدة ٥٠ عاما وتسبب في تدمير الاف المنازل وجزء كبير من شاطئ الجزيرة التي كانت تعد واحدة من اجمل المعالم السياحية لاسبانيا.

بركان لا بالما جزر الكناري اسبانيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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