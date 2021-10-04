اختفاء موقع «فيسبوك» عن شبكة الإنترنت

اختفى موقع فيسبوك مساء الاثنين، تماما عن شبكة الإنترنت.

اختفاء فيسبوك من الانترنت

وأفادت وكالة «رويترز» أن موظفي فيسبوك غير قادرين على الوصول لبعض أدواتهم لإصلاح الخلل بسبب تعطل الأبواب وإمكانية الوصول.

تعطل مواقع سناب شات ولينكد إن وجي ميل

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم، بإبلاغ مستخدمون عن عطل في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي من بينها "سناب شات" وذلك بعد ساعات من تعطل تطبيقات فيسبوك وواتس آب وإنستجرام.

وأكدت وسائل الإعلام ان مستخدمين أبلغوا عن عطل أيضا في مواقع "لينكد إن" و"جي ميل" و"تيندر".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أفادت في وقت سابق اليوم أن يكون سبب عطل خدمات "فيسبوك" خطأ في خوادم الشركة، مشيرة إلى أن فيسبوك سترسل فريقًا إلى مركز بيانات سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا في محاولة لإعادة الضبط اليدوي لخوادم الشركة.

متى تعود مواقع التواصل الاجتماعي للعمل

أكدت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، مساء الإثنين، أن أزمة عطل موقع فيسبوك وبعض تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي قد تصل إلى 24 ساعة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها مساء اليوم إن تطبيقات فيسبوك وواتس آب وانستجرام تعرضت إلى انقطاع كبير ما زال مستمرا، مشيرة إلى أن مثل هذه المشكلات خاصة بعد استمرارها لساعات تشير على الأرجح إلى وجود مشكلة كبيرة في التكنولوجيا التي تقوم عليها خدمات فيسبوك.

ويمكن أن تستمر هذه الأزمة لساعات بحسب الصحيفة البريطانية، ففي عام 2019، عانت من أكبر انقطاع لها على الإطلاق، ومر أكثر من 24 ساعة من بداية المشكلة حتى أعلن فيسبوك عن حلها.

وأضافت "إندبندنت" "علاوة على ذلك ، قد لا يكشف فيسبوك حقًا عن سبب المشكلات، فبعد الانقطاع المسجل في عام 2019، قالت إن المشاكل كانت نتيجة لتغيير تكوين الخادم الإلكتروني".

وكشفت الصحيفة عن أن هذه المرة، ترتبط بعض المشكلات على الأقل بنظام المجال الإلكتروني، أو DNS ، الذي يعمل مثل دفتر الهاتف للإنترنت، وعندما يكتب المستخدم عنوان ويب - مثل (facebook.com ) يحتاج الكمبيوتر إلى تحويل ذلك إلى عنوان IP ، وهو عبارة عن سلسلة من الأرقام، حتى يتمكن من الوصول إلى البيانات التي تشكل الصفحة التي يريدها المستخدم.

ومع تعطل فيسبوك بحسب التقرير لا يعمل هذا النظام، ويبحث الكمبيوتر عن الأرقام التي يريد رؤيتها، لكن الأرقام ليست موجودة لأنه يجب أن توفرها خوادم فيسبوك لكن دفتر الهاتف فارغ في الواقع وهو ما يجعل استحالة الدخول على الموقع.

وأضافت: "هذا يعني أن أي شخص يحاول الوصول إلى الموقع سيرى رمز خطأ، اعتمادًا على المتصفح الذي يستخدمه وقد تعمل التطبيقات بشكل مختلف قليلاً وستظل تعرض المحتوى الحالي، مثل رسائل الواتس آب أو منشورات انستجرام التي تم تنزيلها بالفعل، لكنها لن تكون قادرة على مطالبة خوادم فيسبوك بخوادم جديدة".

وكشفت "إندبندنت"، عن أن فيسبوك ليست الشركة الوحيدة التي تعاني من مثل هذه المشكلات، ففي يوليو الماضي، تعطلت العديد من مواقع الويب الرئيسية -بما في ذلك تلك الشركات التي تبدو غير متصلة مثل Home Depot و Delta Airlines بسبب مشاكل فنية متعلقة بالخوادم.