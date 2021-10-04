الإثنين 04 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تنظم لقاء بعنوان «نريد قانون يحمينا»

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت رعاية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر، لقاء بعنوان “نريد قانون يحمينا” وذلك بهدف مناقشة تحسين الأحوال المعيشية للسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمي، وذلك صباح يوم الأربعاء المقبل  بمقر الهيئة .

ويشارك في اللقاء ممثلين عن الجهات المعنية وعدد من أعضاء مجلس النواب المهتمين  بأوضاع السيدات العاملات بالقطاع الغير رسمي .

وتنفذ الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية مشروع تحسين الأحوال المعيشية  للسيدات العاملات بالقطاع الغير رسمي الممول من الاتحاد الأوروبي ،وبالشراكة مع عدد 30 جمعية اهلية  في محافظات  القليوبية والقاهرة والجيزة وبني سويف والمنيا 

وتسعى الكنيسة الانجيلية ممثلة في مؤسساتها المجتمعية إلى التعاون مع مؤسسات الدولة في مختلف المجالات ، للمشاركة في تنمية المجتمع المصري وتحسين حياة الفقراء والمهمشين بالمجتمع .

وقامت الهيئة الانجيلية بالتعاون مع مبادرة “حياة كريمة ” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف ، في عدد محافظات مصر المختلفة ، كما تقوم بمبادرات للتوعية بقبول الآخر ودعم مبادئ المواطنة بالمجتمع المصري من خلال لقاءات دورية تدعم العيش المشترك بين النسيج الوطني .

  في سياق متصل احتفلت الكنائس المصرية بعيد الصليب بإقامة صلوات القداس الإلهي ،وعيد الصليب هو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانه الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.
 

ويُعد عيد الصليب هو أحد الأعياد السيدية الكبرى والمهمة في الكنيسة المسيحية نُظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.

وتعود ذكرى اكتشاف الصليب بعد ان ظل مطمورًا بفعل اليهود تحت تل من القمامة، وفق المعتقد المسيحي، وذكر المؤرخون أن الإمبراطور هوريان الرومانى "117 – 138"، أقام على هذا التل في عام 135 م هيكلا للزهرة الحامية لمدينة روما، وفي عام 326م تم الكشف على الصليب المقدس بمعرفة الملكة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين الكبير، التي شجعها ابنها على ذلك فأرسل معها حوالي 3 آلاف جندى، وتفرّقوا في كل الأنحاء واتفقوا أن من يجد الصليب أولًا يشعل نارًا كبيرة في أعلى التلة وهكذا ولدت عادة إضاءة "أبّولة" الصليب في عيده.

الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية القس أندرية زكى رئيس الكنيسة الانجيلية “نريد قانون يحمينا”

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

الأكثر قراءة

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

لينك سريع.. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالدرجات علمي وأدبي بنين وبنات

رابط فَعّال.. نتيجة تنسيق الأزهر 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للتنسيق

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

«إنستجرام» يستعين بـ«تويتر»: نمر بأوقات صعبة.. اصبروا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

محمد مرعي

تجفيف منابع تمويل الإرهاب

أحمد المريخي

حصة حرة مع انتصار أكتوبر العظيم

ماجد حبته

صوت داعش.. وأصوات الإخوان

حسين دعسة

قرار التقسيم 181 لعام 1947 والقرار 377.. أساس قانونى لحل القضية الفلسطينية؟!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

بعد عرقلة التصويت في الكونجرس: هل تتخلى إسرائيل عن المساعدات الأمريكية؟

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تزور واحة الكرامة فى أبوظبى (صور)

بعد الجرعة التعزيزية.. تراجع الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل