الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تنظم لقاء بعنوان «نريد قانون يحمينا»

تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت رعاية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر، لقاء بعنوان “نريد قانون يحمينا” وذلك بهدف مناقشة تحسين الأحوال المعيشية للسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمي، وذلك صباح يوم الأربعاء المقبل بمقر الهيئة .

ويشارك في اللقاء ممثلين عن الجهات المعنية وعدد من أعضاء مجلس النواب المهتمين بأوضاع السيدات العاملات بالقطاع الغير رسمي .

وتنفذ الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية مشروع تحسين الأحوال المعيشية للسيدات العاملات بالقطاع الغير رسمي الممول من الاتحاد الأوروبي ،وبالشراكة مع عدد 30 جمعية اهلية في محافظات القليوبية والقاهرة والجيزة وبني سويف والمنيا

وتسعى الكنيسة الانجيلية ممثلة في مؤسساتها المجتمعية إلى التعاون مع مؤسسات الدولة في مختلف المجالات ، للمشاركة في تنمية المجتمع المصري وتحسين حياة الفقراء والمهمشين بالمجتمع .

وقامت الهيئة الانجيلية بالتعاون مع مبادرة “حياة كريمة ” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف ، في عدد محافظات مصر المختلفة ، كما تقوم بمبادرات للتوعية بقبول الآخر ودعم مبادئ المواطنة بالمجتمع المصري من خلال لقاءات دورية تدعم العيش المشترك بين النسيج الوطني .

في سياق متصل احتفلت الكنائس المصرية بعيد الصليب بإقامة صلوات القداس الإلهي ،وعيد الصليب هو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانه الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.



ويُعد عيد الصليب هو أحد الأعياد السيدية الكبرى والمهمة في الكنيسة المسيحية نُظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.



وتعود ذكرى اكتشاف الصليب بعد ان ظل مطمورًا بفعل اليهود تحت تل من القمامة، وفق المعتقد المسيحي، وذكر المؤرخون أن الإمبراطور هوريان الرومانى "117 – 138"، أقام على هذا التل في عام 135 م هيكلا للزهرة الحامية لمدينة روما، وفي عام 326م تم الكشف على الصليب المقدس بمعرفة الملكة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين الكبير، التي شجعها ابنها على ذلك فأرسل معها حوالي 3 آلاف جندى، وتفرّقوا في كل الأنحاء واتفقوا أن من يجد الصليب أولًا يشعل نارًا كبيرة في أعلى التلة وهكذا ولدت عادة إضاءة "أبّولة" الصليب في عيده.