الاتحاد الأوروبى: مصر رائدة على طريق التنمية المستدامة

أشاد فرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى والمبعوث الأوروبي للمناخ المسئول عن تنفيذ الاتفاق الأخضر الأوروبي بالاهتمام الكبير والملحوظ، الذي توليه مصر بملف التغيرات المناخية وما تبذله الدولة المصرية من جهود في هذا الإطار.

وقال فرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى والمبعوث الأوروبي للمناخ اليوم الإثنين على هامش زيارته الحالية إلى القاهرة، إن مصر تلعب دورا كبيراً وقياديا في هذا المجال وأثبتت أنها رائدة حقيقية على طريق التنمية والاستدامة.

وبخصوص إعلان مصر استعدادها استضافة الدورة القادمة لمؤتمر قمة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب ٢٧) في عام ٢٠٢٢ نيابة عن القارة الإفريقية- أوضح المسئول الأوروبى أن القمة القادمة من المقرر أن تستضيفها القارة الإفريقية.

وأشار إلى أنه خلال المشاورات التمهيدية لمؤتمر الاطراف الـ ٢٦ للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ والتي عقدت بمدينة ميلانو الإيطالية الأسبوع الماضي، كان هناك حديث من جانب العديد من المسئولين المشاركين بشأن اقتراح مصر استضافة القمة القادمة وهو من وجهة نظري أمر جيد، وهو أمر تحدده قارة إفريقيا.

ووصل فرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي المبعوث الأوروبي للمناخ المسئول عن تنفيذ الاتفاق الأخضر الأوروبي إلى القاهرة، اليوم، في زيارة تستمر لمدة يومين يشارك خلالها في الاجتماعات الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط ​​في القاهرة.

وذكر وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، في بيان الثلاثاء الماضي، أن تيمرمانس سيلتقي خلال الزيارة بعدد من المسئولين المصريين، مشيرًا إلى أن المسئول الأوروبي، الذي تم اختياره مؤخرًا كواحد من أكثر 100 شخصية مؤثرة في قبل مجلة التايم لعام 2021، والذي يشغل منصب مبعوث الاتحاد الأوروبي للمناخ، قضى الأسابيع الأخيرة التي تسبق انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ "COP26" في جلاسكو في دفعة أخيرة لتحقيق أقصى قدر من الطموح العالمي.

وأوضح وفد المفوضية أن المسئول الأوروبي قاد عمل الاتحاد بشأن قانون المناخ الذي تم اعتماده مؤخرًا، والذي جعل هدف الحياد المناخي لعام 2050 للاتحاد الأوروبي مطلبًا قانونيًا، وفي يوليو قدم حزمة من 13 اقتراحًا قانونيًا متميزًا في مجالات الطاقة والنقل والضرائب والانبعاثات للتأكد من أن الاتحاد الأوروبي يحقق أهدافه.