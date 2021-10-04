الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اعتقال 4 عناصر تابعين لداعش ومقتل 3 في الخرطوم

السودان
السودان

أفادت مصادر أمنية سودانية، مساء الاثنين، باعتقال 4 أشخاص بينهم جنسيات أجنبية في عملية ضد خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في جبرة جنوبي الخرطوم.

وأوضحت المصادر السودانية، أن العملية الأمنية أسفرت أيضا عن مقتل قائد الخلية الإرهابية وعنصرين آخرين واستشهاد عنصر أمن.

فيما كشفت مصادر سوانية عن توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى حي جبرة جنوبي الخرطوم لمتابعة العملية الأمنية التي أسفرت عن القبض على "إرهابيين" تابعين لداعش ومقتل آخرين من الخلية.

 وجرت اليوم اشتبكات بين قوات الأمن السودانية وخلية ارهابية متمركزة وسط حي جبرة السكني  في العاصمة الخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وتبادلت قوات الأمن اطلاق النار الكثيف لبضع ساعات مع المجموعة الارهابية التي تحصنت في سطح احدى البنايات في المنطقة وترددت معلومات حول سقوط جرحى من القوات الأمنية والقبض على عدد من الارهابيين بحسب الوكالة.

وكان حي جبرة شهد صداما بين القوات الأمنية وخلية ارهابية داعشية الاسبوع الماضي أسفرت عن استشهاد خمسة من الضباط والجنود السودانيين التابعين لجهاز المخابرات. 

المخابرات السودانية تستهدف داعش

وكان جهاز المخابرات العامة السودانية أعلن، الثلاثاء الماضي، استشهاد وإصابة بعض من عناصره خلال مداهمة خلية لتنظيم داعش الإرهابي، جنوبي الخرطوم.

وأوضحت المخابرات السودانية في بيان أن العملية أسفرت عن القبض على 11 من الإرهابيين من جنسيات مختلفة فيما استشهد ضابطان، و3 ضباط صف، وأصيب ضابط آخر بجروح خلال العملية.

وأكد جهاز المخابرات العامة أن العملية نفذت صباح الثلاثاء بعد توفر معلومات عن وجود خلية تتبع تنظيم داعش، تم القبض على 11 عنصرًا منهم فيما لاذ 4 إرهابيين أجانب بالفرار وجارٍ مطاردتهم للقبض عليهم.

ونعى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ومجلس الوزراء للشعب السوداني، الثلاثاء الماضي، خمسة شهداء من منسوبي جهاز المخابرات العامة، اثنين من الضباط وثلاثة ضباط صف.

وأوضح مجلس الوزراء السوداني في بيان أن هؤلاء الأبطال كانوا ضمن القوة الأمنية للجهاز بالتنسيق مع بقية الأجهزة لمحاربة ومكافحة الأنشطة الإرهابية المتطرفة لتأمين واستقرار البلاد، بنية تتبع والقبض على خلية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي بعدد من المواقع بأحد أحياء جنوب الخرطوم.

داعش المخابرات السودانية جبرة الخرطوم مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان

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