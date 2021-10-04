تجديد حبس قاتل زوجته بالهرم 15 يومًا

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بقتل زوجته بمنطقة الهرم والتخلص من جثتها بإحدى الترع بسبب خلافات بينهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأجرى المتهم معاينة تصويرية لارتكابه الجريمة، وشرح لرجال المباحث كيفية استدراجه القتيلة لإحدى الترع بمنطقة أبو النمرس، والاعتداء عليها بآلة حادة والتخلص من جثتها بالترعة.

وقال إنه حرر محضرًا بتغيبها لإبعاد الشبهة عن نفسه، إلا أن رجال المباحث اكتشفوا أمره، وبمواجهته اعترف بقتلها وأرشد عن مكان تخلصه من الجثة، وتم انتشالها ونقلها إلى المشرحة عقب مناظرتها، واستمع رجال المباحث لأقوال أبناء المتهم والمجني عليها، وذكروا أن خلافات أسرية متكررة كانت بين والديهما وأنهم فوجئوا باختفائها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل بإحدى الترع، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عامل قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بمنطقة الهرم، وأبلغ عن اختفائها، وبضبط المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات زوجية متكررة بينهما، حيث اعتدى عليها بآلة حادة، وألقى جثتها بالترعة، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.