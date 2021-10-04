الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الملك عبدالله الثانى: الأردن له دور قوى إقليميًا ودوليًا

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن المملكة تحظى بتقدير ودعم كبيرين من الدول الصديقة، ولها دور قوي ومؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني- خلال لقائه، اليوم، عددًا من شيوخ البادية الوسطى ووجهائها، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية- إلى أن محاولات إرباك جبهة الأردن الداخلية لم تتوقف منذ زمن.

وأوضح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني- خلال لقائه، اليوم عددًا من شيوخ البادية الوسطى ووجهائها، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية: أن هناك حملة على الأردن، ولا يزال هنالك من يريد التخريب ويبني الشكوك، مؤكدًا أن الأردن سيبقى أقوى، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهدافه.

وقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني- خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية، إن التحديث السياسي عملية مستمرة، وستنجز بالتعاون والعمل بجدية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويجب أن يتزامن مع الإصلاح الاقتصادي لتحقيق النتائج المرجوة، ولإحداث نقلة نوعية يشعر المواطن بأثرها.

كما أشار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني- خلال لقائه، اليوم الإثنين، عددًا من شيوخ البادية الوسطى ووجهائها، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية، إلى أهمية الإصلاح الإداري، والتركيز فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي حول كيفية تخفيف الضغوط على المواطن ومحاربة الفقر والبطالة، وحماية الفئات والقطاعات التي تأثرت بوباء "كورونا".

وأشار العاهل الأردني إلى أن الاستثمار هو المحرك الرئيس للاقتصاد ويسهم في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن الأهم توفير البيئة المناسبة المُحفّزة للاستثمار وتسهيل مهمة المستثمرين.

كما الملك عبدالله الثاني حث على التعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن هنالك فرصًا اقتصادية كبيرة للأردن، بالتنسيق مع عدد من الدول العربية تدعو إلى التفاؤل.

العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الأردن شيوخ البادية الاصلاح الاقتصادي

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حديقة الأسماك

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