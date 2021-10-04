الإثنين 04 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهم بإنشاء كيانات تعليمية وهمية بمدينة نصر: محترف نصب واحتيال

المتهم
المتهم

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إنشاء أحد الأشخاص جمعية خدمية واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في إنشاء كيانات تعليمية وهمية بمسميات مختلفة.

وأوضحت التحريات أن تلك الجمعيات تزعم كونها هيئات علمية متخصصة في مجال العلوم والتكنولوجيا والتدريب الدولي والبحث العلمي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتستخدم تلك الكيانات الوهمية في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات عليا، عبر الإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم بمقر الجمعية المشار إليها وعُثر بداخلها على كمية كبيرة من الشهادات مزورة منسوبة لأحد مراكز البحوث البيئية وأخرى لأحد المعاهد الخاصة وإحدى الأكاديميات بأسماء عديد من الأشخاص، إضافة لكمية من الملفات بداخلها أوراق الطلاب الدارسين بالأكاديمية.

ووجد أيضًا نماذج التحاق بكيان وهمي بالصحافة والإعلام، وكتب لبعض المواد الدراسية غير معتمدة من الجهات المعنية، بجانب طلبات توظيف وتدريب بأسماء العديد من الأشخاص، وعدد من الكارنيهات تخص عددا من الطلاب والعاملين ومنسوب صدورها لكيانات وهمية مختلفة، وأكلاشيهات ببصمات لعدد من الجهات المختلفة.

وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

مكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال الجريمة المنظمة جمعية خدمية إنشاء كيانات تعليمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

الأكثر قراءة

رد ساخر من مؤسس «تويتر» على تغريدة «واتساب»

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

لينك سريع.. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالدرجات علمي وأدبي بنين وبنات

رابط فَعّال.. نتيجة تنسيق الأزهر 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للتنسيق

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

ماجد حبته

.. وجيش رقمى بريطانى

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مفقود من 33 عامًا.. بينيت يكشف مهمة "الموساد" لمعرفة مصير طيار إسرائيلى

بعد عرقلة التصويت في الكونجرس: هل تتخلى إسرائيل عن المساعدات الأمريكية؟

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تزور واحة الكرامة فى أبوظبى (صور)