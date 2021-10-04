المتهم بإنشاء كيانات تعليمية وهمية بمدينة نصر: محترف نصب واحتيال

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إنشاء أحد الأشخاص جمعية خدمية واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في إنشاء كيانات تعليمية وهمية بمسميات مختلفة.

وأوضحت التحريات أن تلك الجمعيات تزعم كونها هيئات علمية متخصصة في مجال العلوم والتكنولوجيا والتدريب الدولي والبحث العلمي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتستخدم تلك الكيانات الوهمية في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات عليا، عبر الإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم بمقر الجمعية المشار إليها وعُثر بداخلها على كمية كبيرة من الشهادات مزورة منسوبة لأحد مراكز البحوث البيئية وأخرى لأحد المعاهد الخاصة وإحدى الأكاديميات بأسماء عديد من الأشخاص، إضافة لكمية من الملفات بداخلها أوراق الطلاب الدارسين بالأكاديمية.

ووجد أيضًا نماذج التحاق بكيان وهمي بالصحافة والإعلام، وكتب لبعض المواد الدراسية غير معتمدة من الجهات المعنية، بجانب طلبات توظيف وتدريب بأسماء العديد من الأشخاص، وعدد من الكارنيهات تخص عددا من الطلاب والعاملين ومنسوب صدورها لكيانات وهمية مختلفة، وأكلاشيهات ببصمات لعدد من الجهات المختلفة.

وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.