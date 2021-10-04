مباحثات مصرية إيطالية لتطوير قطاع الجلود.. ووفد متخصص يزور غرفة القاهرة

استقبلت شعبة الجلود بغرفة القاهرة التجارية، وفدا إيطاليا متخصصا في قطاع الجلود، على رأسه "جياني سكوبوني – رالف اربيد- فرانكو كافارا- اندريا سيولي- باولو جيريلي – اشرف ارميا"، لبحث سبل التعاون في الفترة القادمة، لتطوير هذا القطاع من خلال الاستفادة من الخبرات المتبادلة.

ورحب محمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، ورئيس الشعبة، بأعضاء الوفد ناقلا لهم ترحيب المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يستهدف زيادة التعاون المشترك من أجل تطوير هذا القطاع متوقعا أن التعاون سيكون كبيرا في الفترة القادمة في هذا القطاع في ظل وجود متخصصين في تدوير مخلفات الدباغة وتحويلها إلى أسمدة عضوية.

وقال "مهران" إن الاستفادة من الخبرات المتبادلة طبقا للتطورات العالمية تؤدي الي تنمية هذا القطاع وفتح أسواق تصديرية جديدة وهو الهدف الاسمي من هذا اللقاء، وكذلك العمل من خلال شهادات الجودة ذات المواصفات العالمية التي من خلالها سيتم دخول الأسواق المختلفة لافتا إلي تكثيف الاتصال بين الجانبين مستقبلا خاصة بعد هذا اللقاء الذي يستهدف تطوير هذا القطاع طبقا للمواصفات العالمية لكافة المنتجات في قطاع الجلود.

وأكد أعضاء البعثة الايطالية أن هذا اللقاء يستهدف الاستدامة في قطاع الجلود وفتح أسواق تصديرية جديدة بمنتجات ذات مواصفات عالمية والتركيز على شهادات الجودة المستقبلية في جميع مراحل الإنتاج والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن هناك نظرة توسعية للأسواق الوطنية والعالمية والالتزام بالمعايير العالمية خاصة في ظل جائحة "كورونا" واستخدام الآلات الحديثة والاعتماد على أحدث تكنولوجيا في الانتاج وسبل التسويق الحديثة التي تمكنا من دخول الأسواق العالمية في هذا القطاع.