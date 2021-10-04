الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدا.. بيت السحيمي يستضيف فرقة قصر الغوري ضمن احتفالات انتصارات أكتوبر

بيت السحيمي
بيت السحيمي

يستضيف مركز الإبداع الفني ببيت السحيمي " بشارع المعز" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل فرقة قصر الغوري للموسيقي العربية، يأتي ذلك حتفالا بانتصارات أكتوبر، وذلك في السابعة مساء الثلاثاء 5 أكتوبر

تقدم الفرقة مجموعة من الأغاني الوطنية منها: "أحلف بسماها وبترابها"، "عاش اللي قال للرجال عدوا القناة "، " الأرض بتتكلم عربي"، " يارب بلدي وحبايبي "، "عطشان يا اسمراني" ، "جابلك اية يا صبية ".

يذكر أن بيت السحيمي هو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية في قلب مدينة القاهرة. يتكون البيت من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري، أنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1058هـ / 1648م. وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبي على أحد جدران البيت، أما القسم البحري فقد أنشأه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1211هـ/1797م ودمجه في القسم الأول وجعل منهما بيتاً واحداً. 

وقد عرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر. وقد خضع البيت إلى عملية تجديد شاملة في حقبة التسعينيات، ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.

 

مركز الابداع الفني بيت السحيمي شارع المعز صندوق التنمية الثقافية حفل فرقة قصر الغوري للموسيقي العربية انتصارات أكتوبر

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حديقة الأسماك

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