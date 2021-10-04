الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة مطروح يبحث سبل التعاون مع برنامج التوعية الأسرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الاثنين، وفدًا من برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، لبحث سبل التعاون، وذلك بمقر إدارة الجامعة في مدينة مرسى مطروح.

وضم وفد البرنامج الشيخ عبد الحميد متولي، مشرف عام وحدة لم الشمل، الشيخ عبد الله سلامة، مشرف عام برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وأحمد جمال عضو العلاقات العامة بمكتب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.

وأوضح رئيس جامعة مطروح، أن الاجتماع هدف إلى التنسيق حول تنفيذ برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمرحلة التعليم الجامعي، مناقشة العديد من المحاور التي تهم الشباب، مثل قيمة الانتماء وحب الأوطان في الإسلام، التعايش والتسامح وقبول الآخر، قيمة الحياة في الإسلام، كيفية تجاوز التحديات، أهمية الوقت وكيفية استثمار أوقات الإجازة الصيفية، الذكاء الاجتماعي، كيفية اكتساب مهارات التواصل مع الآخرين.

وأشار الدكتور مصطفى النجار إلى أن اللقاء تناول أيضًا مناقشة ضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كيفية حماية الفكر من الأفكار المنحرفة المتشددة واللادينية والمفاهيم المغلوطة، بالإضافة للتنسيق حول تفعيل دورات للمقبلين على الزواج لطلاب الفرقة النهائية بكليات الجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهد الكبير الذي يبذله الأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، في سبيل تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الوعي ودعم القيم الإنسانية، كما تقدم أعضاء برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بخالص الشكر لرئيس الجامعة على حسن الاستقبال والتعاون في كافة المجالات التي تدعم قيم الأسرة والمجتمع، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل سوء.

 

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